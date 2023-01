Productor de Toros del 7 sufrió un grave accidente de tránsito

Heberth Durán lleva varios años de laborar en el 7. Facebook.

Heberth Durán, quien es el encargado de producir las transmisiones de toros de Teletica en fin y principio de año, así como en el Verano Toreado, sufrió un accidente de tránsito que lo mantiene internado en el Hospital del Trauma, en La Uruca.

El choque se dio el pasado miércoles, cuando el productor iba de su casa, en Grecia, camino al trabajo en La Sabana. Al parecer, se quedó dormido debido al cansancio por el volumen de brete que han tenido en los últimos meses, entonces fue a dar a una cuneta.

El carro quedó en pérdida total por la magnitud del bombazo y él con lesiones, principalmente en la espalda. Por suerte puede contar el cuento, pero sí está un poco delicado.

Desde el hospital, Durán conversó con La Teja y nos contó un poco lo que le ocurrió y cómo está en este momento.

Video: Así fue el rescate de Maureen Salguero tras el accidente que sufrió

“Aquí estamos, antier (miércoles) iba para el trabajo, lo normal en estas épocas es que tenemos mucho trabajo, entonces iba para una gira y cuando iba para allá me quedé dormido, me fui contra una cuneta y pegué contra un muro de concreto. Me lesioné la columna, tengo una fractura y me tienen internado en el hospital, estamos vivos y queda agradecer a Dios por eso”, dijo a La Teja.

De momento, al productor le están haciendo algunos estudios para realizarle una cirugía en su columna, ya que se le quebró la vértebra L-1.

“Eso me provoca dolor y un poco de pérdida de movilidad en ambas piernas y de sensibilidad en las manos. Estoy a la espera de la resonancia para que el doctor me diga cuándo me operan, entonces sí es probable que me tengan que hacer una cirugía para reacomodar la vértebra que se quebró”, afirmó.

Esperamos que pronto pueda estar de vuelta, saludable y haciendo lo que más le gusta.