Protagonista de “La Usurpadora” presume nueva cirugía y lanza fuerte respuesta a quienes la critican

La actriz Gaby Spanic, recordada por su protagonismo en la telenovela La Usurpadora, volvió a generar conversación en redes sociales tras compartir el resultado de una reciente cirugía estética realizada en Brasil.

Un cambio que genera opiniones

Spanic publicó en su cuenta de Instagram una imagen con el antes y después del procedimiento, que consistió en un lifting facial, realizado hace 21 días.

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“La dignidad no vive en una arruga ni en un espejo. Vive en cómo te miras a ti misma. Yo no le debo al tiempo una explicación, ni a nadie una justificación. Elegir cuidarme, verme bien y sentirme mejor no me quita dignidad… me la reafirma.

Gaby Spanic fue protagonista en La Usurpadora. (TLNovelas/YouTube)

“Porque la verdadera belleza no es obedecer expectativas ajenas, es tener la libertad de decidir sobre tu propio cuerpo y tu propia vida. Envejecer no es rendirse… es evolucionar. Y hacerlo desde el amor propio, eso sí es dignidad", escribió Gaby.

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Entre apoyo y críticas

Mientras algunos seguidores aplaudieron su decisión y destacaron su seguridad, otros cuestionaron los cambios en su rostro.

Lejos de evitar la polémica, la actriz dejó claro que se siente satisfecha con el resultado y reafirmó su postura sobre la libertad de decidir sobre su imagen.

Otras producciones

En cuanto a su carrera artística, Spanic ha participado en numerosos proyectos como Quirpa de tres mujeres, Soy tu dueña, La intrusa, entre otros que la consolidaron como una actriz muy versátil y talentosa.