Protagonista de Mary Poppins sorprende con reaparición tras años lejos de cámaras y así luce

La actriz británica Julie Andrews, recordada por películas icónicas como Mary Poppins, La novicia rebelde y El diario de la princesa, reapareció públicamente a sus 90 años y generó gran impacto entre sus seguidores.

La artista participó en un video difundido durante el Séptimo Congreso Mundial de párkinson, donde hizo un llamado para continuar impulsando la investigación y la búsqueda de tratamientos relacionados con esta enfermedad.

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Su reaparición sorprendió a sus seguidores

La aparición de Julie llamó especialmente la atención porque desde hace varios años permanece alejada de las cámaras y de los eventos públicos.

Julie Andrews es recordada por su papel de protagonista de Mary Poppins. (La Nación/La Nación)

Julie Andrews ya tiene 90 años. (La Nación/La Nación)

Su última alfombra roja fue en 2023 y, posteriormente, algunas imágenes tomadas en Nueva York en 2024 mostraban a la actriz caminando con ayuda de un bastón, lo que despertó preocupación sobre su estado de salud.

En el video, Andrews aseguró conocer muy bien el impacto que provoca el párkinson, aunque no detalló si hablaba desde una experiencia personal.

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Diversos medios internacionales recordaron que su fallecido esposo, Blake Edwards, enfrentó problemas de salud relacionados con esta enfermedad.

Sigue activa en el mundo del entretenimiento

Aunque ya no aparece frecuentemente en televisión o cine, la actriz continúa vinculada a importantes producciones. Desde 2020 presta su voz al personaje de Lady Whistledown en la exitosa serie Bridgerton.

La actriz continúa siendo una de las figuras más queridas y admiradas del cine y el teatro internacional.

Julie Andrews luce así actualmente. (CNN/TikTok)