Puerto Rico será la sede del Miss Universo 2026 en el 75 aniversario del concurso

Miss Dinamarca Maria Victoria Kjær Theilvig fue coronada Miss Universo 2024. (IG Miss Universo )

Miss Universo, el certamen de belleza internacional más importante, ya eligió su país sede para el 2026.

Puerto Rico albergará la 75.ª edición de este concurso, programado para noviembre de 2026.

El anuncio fue realizado por la gobernadora Jenniffer González y la Organización Miss Universe, en una conferencia de prensa celebrada en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido como el Choliseo.

Este evento marcará la tercera vez que Puerto Rico sea sede del certamen, pues ya se efectuó allí en 1972 y 2001.

La edición de 2026 será, especialmente, significativa al conmemorar el 75.º aniversario de Miss Universo. Se espera la participación de más de 135 candidatas de todo el mundo, con una transmisión que llegará a más de 166 países.

Mahyla Roth nos representará en el Miss Universo 2025. (Jose Cordero/José Cordero)

Este acontecimiento representa una oportunidad única para Puerto Rico de mostrar su rica herencia cultural, su hospitalidad y su capacidad organizativa en un evento de alcance internacional. Además, reafirma el compromiso de la isla con la promoción de la equidad de género y el empoderamiento femenino en el escenario mundial.

La organización local, encabezada por Yizette Cifredo, directora nacional de Miss Universe Puerto Rico, dijo que ya comenzó con los preparativos para garantizar el éxito de este evento histórico.

Este año el certamen se realizará en la provincia de Nonthaburi, Tailandia, el 21 de noviembre, donde estará la costarricense Mahyla Roth, miss Universe Costa Rica 2025.