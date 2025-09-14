Mahyla Roth deslumbró en una espectacular sesión de fotos que demuestra que está lista para el Miss Universo

Mahyla Roth deslumbró con una espectacular sesión de fotos que demostró que está lista para el Miss Universo (Jose Cordero/José Cordero)

La nueva reina de belleza costarricense, Mahyla Roth, realizó una espectacular sesión de fotos que demuestra que está más que lista para el Miss Universo y representar al país.

Roth ha sido noticia dentro y fuera del país desde que fue elegida como Miss Universe Costa Rica y este fin de semana compartió una publicación donde le llovieron buenos comentarios.

A nivel internacional, la tica es la favorita de muchos expertos y amantes de los concursos de belleza y cada día demuestra más por qué.

Ella hizo una hermosa sesión de fotos con una catarata de fondo para resaltar la belleza y naturaleza de Tiquicia.

“Costa Rica es un abrazo de paz y naturaleza. Aquí, donde los árboles respiran esperanza y los ríos cantan libertad, aprendemos que la verdadera belleza nace de la armonía con la tierra. Soy miss universo Costa Rica y llevo en mi corazón el mensaje de un país cuya fuerza está en su gente y en la paz que nos une. Que el mundo sepa que somos un bosque vivo, un canto de aves y un cielo que nunca deja de soñar”, escribió en la publicación.

El posteo se llenó de comentarios de admiración para la tica y muchos son de extranjeros que esperan verla hacer un gran papel en el Miss Universo 2025, que será en noviembre en Tailandia.

Mahyla Roth está más que lista para el Miss Universo (Tomada de Instagram/Tomada de Instagram)