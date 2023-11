¡Qué barbaridad! Kimberly Loaiza está como los diablos por algo que le hicieron

Kimberly Loaiza está bastante enojada por lo que le hicieron. (Instagram)

A Kimberly Loaiza le robaron la paz desde muy temprano de este martes por algo que le hicieron y que la tiene como los diablos de enojada.

La guapísima modelo contó los pormenores de lo que le pasó cuando iba en hora pico a una reunión de trabajo y la frustración que sintió por no poder hacer absolutamente nada.

Un motociclista chocó por detrás el vehículo de Kim mientras estaba en un presón y el vivillo aprovechó que nadie lo podía perseguir y se dio a la fuga a la vista y paciencia de todos.

Según Loaiza, la situación puso a prueba su paciencia y se dio cuenta que es verdad que “hay gente de gente”.

“Voy en presa, o sea, no iba ni avanzando. El carro de enfrente frena, yo freno y, para no decir la palabrota fea, el motociclista seguro venía en otras y me chocó por detrás y se dio a la fuga”, contó Kim horas después de que le había pasado un poco el colerón.

“Eso no se hace. Si usted está viendo estas historias; eso no se hace. ¡A usted como motociclista si le hicieran algo, no le gustaría que la persona lo deje ahí tirado y se dé a la fuga!”, le dijo Loaiza al responsable de la colisión por medio de sus redes sociales.

Gracias a Dios a Kim no le pasó nada y el carro solo el golpe que ahora tiene que arreglar, pero ella reconoció que sí lloró por la impotencia de ver la tranquilidad con que salió huyendo el hombre.

Kimberly Loaiza cuenta qué la tiene tan enojada

“Quería perseguirlo y los únicos 15 metros que avanzó la presa después del choque me puse a llorar de la cólera. Gracias a Dios todo es material y no pasó nada pero eso no se hace chiquillos. ¡Háganse responsables de lo que hicieron!”, agregó Loaiza.

La exparticipante de Dancing with the Stars detalló que al momento de la situación ella iba hablando por teléfono con su mamita, a quien le estaba dando los buenos días, por lo que la señora escuchó todo y le advirtió que no se bajara por miedo a que la asaltaran.

“Mi mamá (me decía): ‘No se baje porque esa es la nueva táctica para asaltar’ y no sé qué y yo, ¿de qué me está hablando? Y de verdad, me han dicho que eso es lo que están haciendo, chocar para que uno se baje y le roban sus cosas; pero evidentemente ese no era el propósito de mi chiquito, ya que pintó la mula. En su momento me dio mucha cólera, lloré mucho, pero ya ya, qué puedo hacer, no puedo hacer nada, definitivamente no es culpa mía”, resaltó Kim.

El colerón se lo llevó la guapa a los pocos días de regresar de México, donde estuvo en la Fórmula 1 y en la celebración del Día de Muertos en ese país. Antes de estar en el país azteca ella anduvo por China varios días.

