¡Qué descaro! Exprometido de Becky G le pide perdón por ponerle los cachos antes de casarse

Sebastian Lletget y Becky G estaban próximos a casarse. (instagram)

El futbolista gringo Sebastian Lletget, de 30 años, aceptó la infidelidad que cometió y le pidió perdón a la cantante Becky G, a quien le había entregado un anillo de compromiso en diciembre del año anterior.

Por medio de un comunicado en su cuenta de Instagram, Lletget, prometido de Becky G, aseguró que fue víctima de extorsión, pues una persona quería sacarle harina con tal de no contar que andaba de bandido con otra.

LEA MÁS: Acusan de infidelidad al prometido de Becky G

“Como esta persona no obtuvo lo que quiso, esto se está convirtiendo en un espectáculo público en redes sociales”.

A Lletget le ha llovido durísimo en sus redes sociales luego de que se filtraran unas imágenes en donde aparecía muy meloso con otra.

Esto lo llevó a romper el silencio tras días de especulación sobre su infidelidad, revelando que fue víctima de extorsión y que estaba afectando su salud mental.

Sebastian Lletget ha jugado en varias ocasiones contra Costa Rica. (ALEX GOODLETT/Getty Images via AFP)

También reveló tener problemas de ansiedad aguda agravada por su negación, orgullo y malas decisiones. Para eso, está llevando terapia para velar por su salud mental ante el escándalo de infidelidad.

“A Becky, has sido la luz de mi vida, mi fuerza, quien siempre me ha mostrado amor incondicional. En vez de honrar ese amor cada día, hice lo contrario, te he hecho daño e irrespetado a la única persona que más amo. Lo siento y sé que tengo que hacer todo y más para ganarme de nuevo tu confianza y el amor que tu mereces”, escribió el futbolista.