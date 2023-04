¿Qué dijo el novio de Johanna Solano al ver la película Hermosa Justicia?

Juan Manuel Espinar, novio de la atleta y ahora actriz Johanna Solano, estuvo presente en la premiere de la película Hermosa Justicia, que protagoniza la exmiss Costa Rica y salió muy sorprendido.

Johana Solano y Juan Manuel Espinar hacen una muy linda pareja.

A él lo agarramos afuera de la sala de cine en Cinépolis, Lindora, y no creía en nadie.

“Chivísima, me siento superorgulloso de ella, no me lo esperaba, la trama estuvo muy buena y por eso me siento muy feliz.

“Ella la vio hace como 15 días, pero yo no la había visto, yo sí estaba confiado de que le iba a ir muy bien, en las escenas de acción la vi bien, es de cuidado, creo que lo hizo excelente”, dijo al finalizar la cinta.

Se nota que el hombre está muy enamorado, pero, también, demostró que los talentos de su novia no lo dejan de sorprender.