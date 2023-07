¡Qué fue aquello! Todo esto dijo Marcela Negrini sobre las mujeres

Marcela Negrini es una de las modelos más cotizadas del país. (Cortesía)

Marcela Negrini anduvo de paseo en los últimos días en tierras estadounidenses y al parecer allá se armó de inspiración para decir todo lo que dijo sobre las mujeres.

La curvilínea modelo hizo el comentario en Instagram al compartir unas fotografías del paseo y en las que posa radiante y hermosa en Santa Mónica (Los Ángeles, Estados Unidos).

Al pie de esas imágenes fue donde Marce dejó fluir su inspiración y soltó la mano para escribir una especie de carta dedicada a las mujeres.

Marcela Negrini hizo este posteo en Instagram.

“Las mujeres fuertes también lloran, piden ayuda y se sienten mal, saben que en ocasiones la vida pesa, y se equivocan, y tienen miedo, y bajones y toman malas decisiones”, afirmó Negrini.

“Pero si algo tienen claro, es que por duro que parezca no es el final, que en cada obstáculo siempre hay una oportunidad, que hay una gran fuente de sabiduría en la adversidad, y que por muy oscura que sea la noche, el sol siempre vuelve a brillar”, terminó la exparticipante de Dancing with the Stars.

Como ella es de las famositicas más seguidas del país en las redes sociales, la publicación de Marce tiene muchos comentarios muy lindos hacia ella.

A la guapa ya se le acabaron las vacaciones y ya viene de vuelta al país, aunque tuvo un altercado en el viaje de regreso ya que se atrasó 10 horas y tuvo que hacer las de Tom Hanks en la película “La Terminal”: armarse un nidito para “vivir” en el aeropuerto, por dicha ella fue por unas horas.

