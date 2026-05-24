¿Qué fue de Pamela Alfaro? La exfigura de Teletica nos abrió las puertas de su nueva vida

Pamela Alfaro, expresentadora de Teletica, y su nueva faceta como artista. Fotos: Cortesía Pamela Alfaro para La Teja (Cortesía Pamela Alfaro /Cortesía)

La vida de Pamela Alfaro cambió por completo hace varios años tras dejar la televisión, pero jamás imaginó que sería una pandemia la que terminaría despertando una pasión que llevaba guardada desde su niñez.

La exfigura de Teletica, quien salió de canal 7 en 2008, encontró en la pintura no solo un nuevo camino profesional, sino también una forma de sanar, conectar con las personas y expresar el enorme amor que siente por los animales, especialmente los perros.

Aunque hoy sus cuadros llegan hasta artistas internacionales y familias que buscan inmortalizar a sus mascotas, Pamela confesó que todo comenzó casi por accidente.

“En la escuela siempre elegía arte, siempre. Había clubes y yo me metía en arte, pero mi tía era entrenadora de básquetbol y un día llegó a la clase y dijo: ‘No puedo creer que esté aquí pudiendo aprender básquetbol conmigo’; entonces me sacó de arte y me metió a jugar básquet”, recordó entre risas.

Aquella decisión hizo que la pintura quedara “guardada en un baúl”, mientras ella se enfocaba en el deporte, luego en la universidad, la televisión y finalmente en su familia.

Pamela está casada con el empresario artístico Juan Carlos Campos y juntos tienen tres hijos, entre los 13 y 2 años, así como otra más que solo es hija de él, pero igual es una más del clan.

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Pamela Alfaro, expresentadora de Teletica, dice disfrutar mucho su nueva faceta como mamá, esposa y artista. (Cortesía Pamela Alfaro /Cortesía)

De hecho, fue cuando se convirtió en mamá y en plena pandemia cuando esta nueva faceta empezó a florecer, pero de una forma muy particular.

“Mis hijas y yo queríamos demasiado un perro. Paseábamos un golden retriever del barrio y un día dije: ‘Ya que no tengo perro, me voy a pintar uno’”, recordó.

Así nació el primer cuadro que cambió su vida, pues dibujó un enorme golden retriever inspirado en la mascota de un vecino.

“Un día el vecino iba pasando por afuera de mi casa con el perro y yo le dije: ‘Venga para que vea lo que estoy haciendo’. Cuando lo vio, me dijo: ‘¿Es en serio? ¿Ese es Ray? Y después me preguntó: ‘¿Lo vende?’. Yo siempre hago la broma de que vendo todo, hasta la casa si me la quieren comprar, entonces le dije que sí. En la tarde pasó y me lo compró. Así vendí mi primer cuadro”, recordó.

Este cuadro se lo pinto de sorpres a Alejandro Fernández para uno de sus conciertos cuando vino a Costa Rica. (redes/Instagram)

Pamela muestra su arte en la página Pamartecr, donde poco a poco va aumentado de seguidores

Desde entonces, no ha parado

Pamela asegura que la mayoría de sus obras son retratos personalizados de mascotas porque existe una conexión emocional muy fuerte entre las personas y sus animales.

“He escuchado historias supertristes de personas que me piden cuadros de mascotas que ya murieron y quieren tenerlas de alguna manera presentes. Cuando entrego esos cuadros y veo a la gente llorar, eso me devuelve muchísimo”, confesó.

Y es que la sensibilidad de Pamela con los animales viene de experiencias personales muy fuertes. Ella y su esposo vivieron una pérdida muy dolorosa con Lucas, un perrito que tuvieron durante sus primeros años juntos.

Pamela Alfaro usa varias técnicas para pintar sus cuadros

El perrito se los había regalado su excompañera de 7 Estrellas, Mariamalia Jacobo, y su esposo Arnoldo Castillo.

“Ese perro era como un hijo para nosotros. Lo amábamos demasiado. Cuando yo tenía cinco meses de embarazo de mi primera hija, el perro se envenenó con un sapo y prácticamente se murió en mis brazos”, recordó con tristeza.

Aquella dolorosa pérdida la marcó profundamente, tanto que aún 13 años después asegura que no lo ha superado.

Pamela Alfaro contó que los cuadros que pinta casi siempre son de gran tamaño a petición de sus mismos clientes. (Cortesía Pamela Alfaro /Cortesía)

Después intentaron nuevamente tener otra mascota, pero la experiencia tampoco fue sencilla, pues se hicieron de Teo, un perrito que compraron en una tienda, sin imaginar que su hija enfermaría tiempo después por su culpa.

“Mi hija estuvo internada en el Hospital de Niños por una infección en el oído y el doctor nos dijo que posiblemente era porque el perro le lamía las orejas. Ahí tomamos la decisión de buscarle otro hogar”, explicó.

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Pamela Alfaro dibujó este cuadro para donarlo a la fundación de Marc Anthony y el cantante lo terminó comprando. (redes/Instagram)

También cuidaron a una perrita rescatada llamada Lady, pero debido a traumas y ansiedad provocados por maltrato, tampoco lograron adaptarla a la dinámica familiar.

“Era una perrita demasiado lastimada y cada vez que sonaba un trueno despedazaba todo. Nos dijeron que necesitaba espacios abiertos y terminó feliz en una finca”, contó.

Se quita la ganas en el lienzo

Por eso Pamela dice que, mientras llega “el perro ideal”, se quita las ganas pintándolos.

“Yo amo los animales. Si fuera más atrevida tendría tres perros en la casa, pero mientras tanto los pinto”, dijo entre risas.

Lo que jamás imaginó es que esa pasión terminaría convirtiéndose en un emprendimiento exitoso.

Pamela Alfaro contó que tiene una amiga diseñadora que también le hace la ropa con la que pinta. (Cortesía Pamela Alfaro /Cortesía)

Según contó, fue gracias a su amigo Choché Romano que empezó a mostrar su talento a nivel público, pues al principio solo pintaba cuadros para sus amigos más cercanos.

“Choché fue de los primeros que me dijo: ‘Ábrase una página y suba los cuadros’. Yo estaba pintando unos cuadros de Batman para mi esposo y él me pidió uno de Deadpool. Después me dijo que subiera todo a redes”, recordó.

“Los perros tienen algo demasiado especial. Ese amor y esa fidelidad son difíciles de reemplazar. Tal vez por eso me gusta tanto pintarlos” — Pamela Alfaro, expresentadora

Poco a poco comenzaron a llegar clientes y pedidos de figuras nacionales como Mimi Ortiz y Leonora Jiménez.

“Leonora es de mis mejores amigas y le hice un cuadro de su perro. A Mimi le hice dos cuadros. Así fue creciendo todo”, explicó.

La modelo y presentadora Mimi Ortiz también tiene un cuadro dibujado por Pamela Alfaro. (redes/Instagram)

Fuera de las fronteras

Con el tiempo, las obras de Pamela llegaron incluso a artistas internacionales gracias a eventos organizados por su esposo, pues en ocasiones les hacía uno de sorpresa para su camerino.

Entre los artistas que tienen un cuadro suyo están Marc Anthony, Christian Nodal, Manuel Turizo, Adal Ramones, entre otros.

Uno de los momentos más especiales ocurrió precisamente cuando hizo el de Marc Anthony.

“Hice un cuadro de él con su perrito para una gala benéfica que tenía en Nueva York y llegaron a la mesa para decirme que Marc quería quedarse con el cuadro. Fue demasiado especial”, recordó.

Pamela Alfaro empezó pintando las mascostas de sus amigos y familiares

Pamela explicó que cada obra es completamente personalizada y por eso no maneja precios fijos y que utiliza varias técnicas.

“Cada cuadro es diferente. Hay personas que me dicen: ‘Haga lo que quiera’, y otras me dicen exactamente cómo quieren los colores, tamaños y fondos. Todo depende del cliente”, detalló.

Pasión heredada

Pero más allá del éxito del emprendimiento, asegura que actualmente vive una nueva etapa artística mucho más personal.

Después de años enfocada en pedidos, decidió hacer una pausa para explorar obras propias.

“Un día hablé con don Jorge Jiménez Deredia y le dije que nunca había pintado algo realmente mío. Él me dijo: ‘A veces hay que parar’. Y hasta este año entendí lo que me quería decir”, comentó.

Pamela Alfaro contó que su hijo no solo heredó su gusto por la pintura sino que también ama cantar. (Cortesía Pamela Alfaro /Cortesía)

Por eso ahora trabaja en nuevas piezas para una exposición que tendrá en julio en el Santa Ana Country Club, donde mostrará cuadros más personales y creativos.

“Quiero reinventarme y descubrir de qué más soy capaz”, aseguró.

Pamela Alfaro pinta cuadros para los artistas que trae su esposo

Además, está disfrutando mucho el compartir esa pasión con sus hijos, en especial con el más pequeño, quien habría heredado ese talento.

“Mi hijo Mateo ya pinta conmigo. Uno de los cuadros lo firmamos juntos y cuando llegaba alguien a la casa, yo le decía: ‘Vamos a enseñarles el cuadro de mamá’. Y él me corregía: ‘De mamá y Mateo’”, contó entre risas.