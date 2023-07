¿Qué pasó con la audiencia de Maricruz Leiva y la doctora que la operó?, aquí todos los detalles

El caso de Maricruz Leiva y la doctora Fallas aún sigue en pausa en los tribunales. (Alonso Tenorio)

Para este viernes 21 de julio se tenía pactada una nueva audiencia en el caso de la periodista Maricruz Leiva y la doctora Fallas que la operó en agosto de 2018 y le habría cometido una mala praxis.

La audiencia preliminar se iba a realizar a las 8:30 a.m. para ver si este caso se eleva a juicio; sin embargo, una vez más fue suspendida.

Nuevamente fue el abogado de la presentadora de televisión quien tuvo un inconveniente, fuera de su control, y ahora habrá que esperar que se defina una nueva fecha.

El defensor Mauricio Brenes aclaró que nuevamente ocurrió un conflicto de audiencias, pues él también está con otro caso, por un delito de estafa, cuya audiencia preliminar fue fijada desde marzo anterior para estas mismas fechas, pero que se terminó extendiendo para este mismo viernes.

“Hay una norma que indica que los despachos tienen que ponerse de acuerdo entre ellos cuando hay conflictos de audiencias, los despachos se comunicaron y decidieron que la que tiene que prevalecer es la audiencia que se llevó a cabo el día de ayer (jueves) y hoy en San José. La audiencia de doña Maricruz entonces, debe volver a hacer señalada en nueva fecha”, explicó el abogado.

Esta es la tercera vez que se suspende la audiencia preliminar desde que la Fiscalía acusó por el presunto delito de lesiones culposas a la doctora Fallas el pasado 13 de julio de 2022.

Los hechos por los que se le acusan ocurrieron luego que la doctora le realizara una lipoescultura láser en brazos, espalda y abdomen a Leiva, como parte de un canje por publicidad, y cuyo proceso le terminó provocando serias quemaduras en su cuerpo al punto que pasó tres meses internada en Cuidados Intensivos en el hospital San Juan de Dios.

Esta audiencia es muy importante porque se va conocer la acusación del Ministerio Público, la querella y la acción civil resarcitoria que presentó la periodista, así como el nuevo dictamen pericial que cuantifica los daños y las lesiones sufridas por Leiva. Una vez que el juez evalúe toda esta documentación determinará si el caso amerita ser elevado a juicio o no.

Así va el proceso de sanación de la periodista Maricruz Leiva a cinco años de su cirugía. Cortesía

El abogado José Miguel Villalobos, defensor de la doctora Fallas, indicó por su parte que entiende lo de la suspensión de la audiencia porque son cosas que pasan, “es parte del trabajo de los abogados”, dijo, pero a su vez señaló que para eso existe la posibilidad de nombrar a un codefensor para no seguir atrasando el proceso.

“Siempre el retraso ha sido por gestiones de la parte ofendida, inclusive, cuando yo he tenido choque de agendas he nombrado codefensa para evitar atrasos, pero bueno, no hemos podido lograr que se celebre la audiencia”, dijo Villalobos.

En una reciente entrevista que nos dio Maricruz Leiva contó que aunque han pasado cinco años las quemaduras aún le duelen y médicamente ya le dijeron que no hay nada más por hacerle.