Farándula

¿Qué pasó con Mimi Ortiz que no estará en Sábado feliz?

Libni “Mimi” Ortiz no estará presentando Sábado feliz

EscucharEscuchar
Por Silvia Núñez

Natalia Rodríguez volverá a presentar el programa Sábado feliz este sábado, haciendo dupla nuevamente con Mauricio Hoffmann. Pero, ¿qué pasó con la actual conductora Libni “Mimi” Ortiz que no estará en el espacio de canal 7?

Libni "Mimi" Ortiz y Toni Costa
Libni "Mimi" Ortiz no estará en Sábado feliz en su edición de este sábado. (redes/Instagram)

La propia Mimi fue la que les explicó a sus seguidores que se enfermó “horrible”, lo que le impidió llegar a la grabación del programa que fue este jueves. Según contó, desde el sábado anterior ya venía sintiéndose extraña.

“Empecé como con un cansancio que no es normal… pensé que eran los pesares de la regla (ciclo menstrual)”, relató.

Sin embargo, el malestar empeoró con los días. “Ya el martes fue cuando me empecé a sentir mal de verdad… estuve sin voz dos días. Todavía estoy como con la garganta bastante irritada”, explicó.

LEA MÁS: Natalia Rodríguez y Mauricio Hoffmann volverán a trabajar juntos en programa de Teletica

Natalia Rodríguez y Mauricio Hoffmann volverán a trabajar juntos

La situación fue tal que incluso tuvo que dejar de trabajar por completo, no solo en Sábado feliz, sino en la creación de contenido en sus redes, para tratar de hablar lo menos posible.

Aunque este viernes amaneció un poco mejor, confesó que aún sigue con congestión y “moquillos”, aunque ya la garganta no le duele tanto.

LEA MÁS: ¿Habrá boda entre Toni Costa y Mimi Ortiz? Esta inesperada respuesta dio el bailarín

Ante este panorama, la producción del programa recurrió a una vieja conocida del público: Natalia, quien durante 15 años fue la cara del espacio y ahora regresa, aunque sea por un día, para sacar la tarea junto a Hoffmann.

Sin duda, será un programa especial que mezclará la nostalgia en los televidentes mientras Mimi sigue recuperándose en casa para intentar estar de vuelta el otro sábado.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Natalia RodríguezMimi OrtizLibni OrtizSábado felizTeletica
Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.