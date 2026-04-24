¿Qué pasó con Mimi Ortiz que no estará en Sábado feliz?

Natalia Rodríguez volverá a presentar el programa Sábado feliz este sábado, haciendo dupla nuevamente con Mauricio Hoffmann. Pero, ¿qué pasó con la actual conductora Libni “Mimi” Ortiz que no estará en el espacio de canal 7?

Libni "Mimi" Ortiz no estará en Sábado feliz en su edición de este sábado. (redes/Instagram)

La propia Mimi fue la que les explicó a sus seguidores que se enfermó “horrible”, lo que le impidió llegar a la grabación del programa que fue este jueves. Según contó, desde el sábado anterior ya venía sintiéndose extraña.

“Empecé como con un cansancio que no es normal… pensé que eran los pesares de la regla (ciclo menstrual)”, relató.

Sin embargo, el malestar empeoró con los días. “Ya el martes fue cuando me empecé a sentir mal de verdad… estuve sin voz dos días. Todavía estoy como con la garganta bastante irritada”, explicó.

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La situación fue tal que incluso tuvo que dejar de trabajar por completo, no solo en Sábado feliz, sino en la creación de contenido en sus redes, para tratar de hablar lo menos posible.

Aunque este viernes amaneció un poco mejor, confesó que aún sigue con congestión y “moquillos”, aunque ya la garganta no le duele tanto.

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Ante este panorama, la producción del programa recurrió a una vieja conocida del público: Natalia, quien durante 15 años fue la cara del espacio y ahora regresa, aunque sea por un día, para sacar la tarea junto a Hoffmann.

Sin duda, será un programa especial que mezclará la nostalgia en los televidentes mientras Mimi sigue recuperándose en casa para intentar estar de vuelta el otro sábado.