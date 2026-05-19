Querida periodista de Telenoticias recibe uno de los mayores honores de su vida

María Jesús Rodríguez es una de las periodistas de Telenoticias que está en la edición de las mañanas. (redes/Instagram)

La periodista de Telenoticias María Jesús Rodríguez recibió una noticia que la tiene más que emocionada y orgullosa, pues fue nombrada como nueva embajadora de UNICEF Costa Rica.

La comunicadora compartió la feliz noticia en sus redes sociales, donde aseguró que este representa uno de los mayores honores de su vida profesional y personal.

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“De los honores más grandes que me han dado. ¡Soy la nueva embajadora ‘amiga’ de UNICEF Costa Rica! Ya quiero enseñarles y contarles todo lo que vamos a trabajar juntos, siempre en pro de la niñez y adolescencia en nuestro país y el mundo”, escribió muy emocionada.

Por su parte, UNICEF también le dio una cálida bienvenida destacando no solo su trabajo como periodista, sino también su compromiso social y solidaridad.

“Damos la bienvenida a María Jesús Rodríguez como amiga de UNICEF. Ella es periodista, soñadora, comprometida, llena de metas, objetivos y tiene toda la voluntad de apoyarnos en nuestra misión”, publicaron.

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María Jesús Rodríguez es la nueva embajadora de la Unicef Costa Rica (rede/Instagram)

UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, un organismo internacional que trabaja en la protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes alrededor del mundo, especialmente en temas como educación, salud, alimentación y protección contra la violencia.

Ahora María Jesús se unirá a distintas campañas y proyectos de la organización para ayudar a visibilizar temas relacionados con la niñez y adolescencia, utilizando su voz y alcance en medios y redes sociales para generar conciencia y apoyo.