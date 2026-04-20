María Jesús Rodríguez se destapa: así es su vida cuando no está frente a las cámaras de Telenoticias

María Jesús Rodríguez es periodista de Telenoticias y en ocasiones presenta la edición de la mañana del noticiero. (redes/Instagram)

Detrás de la periodista seria vemos todas las mañanas en Telenoticias, hay una faceta completamente distinta, más dulce, relajada y hasta inesperada de María Jesús Rodríguez.

Lejos de las cámaras, los reportes desde la calle y la presión informativa, la también presentadora del noticiero de canal 7 encontró en la cocina —especialmente en la repostería— un espacio para desconectarse, aprender y hasta conectar con la gente desde otro ángulo.

Y lo más curioso es que no fue algo de toda la vida, sino más bien un amor que llegó “ya grande” y gracias a Tiktok.

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“No cocinaba nada. Ni un huevo frito, imagínate, me quedaban hasta crudos. En mi casa la que cocinaba era mi hermana (a parte de sus papás) y yo lo que hacía era comerme lo que ella hacía”, contó entre risas.

Ese giro en su vida empezó hace apenas un par de años, casi por casualidad y con un empujón propio.

María Jesús Rodríguez en sus videos no solo muestra cómo hacer una receta sino también toca temas de actualidad para informar a sus seguidores. (redes/Instagram)

“Tenía un montón de recetas guardadas en TikTok y no encontraba o, me hacía creer que no tenía, el espacio para hacerlas. Entonces me obligué a hacerlo. Empecé con panadería, que es algo más complicado y me di cuenta que era posible. De ahí seguí y muy naturalmente empecé a compartir lo que hacía”, explicó.

Lo que arrancó como algo personal, poco a poco fue tomando forma también en sus redes sociales, donde hoy mezcla recetas con reflexiones y temas de actualidad.

María Jesús Rodríguez combina la cocina con las noticias

Por ejemplo, cuando fue la época de las elecciones nacionales preparó algunas recetas sencillas y de paso informaba a sus seguidores sobre los candidatos y daba recomendaciones para votar.

“Más que todo empecé a meter la cocina, pero también a hablar de otros temas a raíz de eso. Es como un gane-gane, porque aprovecho para aprender algo nuevo, pero también intento que la gente se informe de una forma más liviana sobre temas importantes”, detalló.

La periodista de Telenoticias se la pasa reporteando en el día y en la noches o los fines de semana en la cocina horneando. (redes/Instagram)

Eso sí, deja claro que no busca convertirse en influencer gastronómica.

“No busco hacerme foodie ni influencer de cocina. Siempre he querido que mis redes se sientan como un espacio seguro. Si se da colaborar con marcas, que sea con cosas con las que yo realmente me identifico”, afirmó.

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A punta de videos

Curiosamente, dentro de todas las opciones culinarias, lo que más la atrapó fue aprender a hacer pan, algo que al inicio le parecía casi imposible.

Según contó, creyó que era “demasiado difícil” el tema de la levadura y la textura, pero una vez terminado el experimento todo cambió.

“Cuando hice una de mis primeras recetas y me salió bien, fue un indicio positivo. Me fui inclinando a eso y me ha gustado mucho. Es laborioso, pero también tiene algo terapéutico, te desconecta”, explicó.

María Jesús Rodríguez asegura que no quiere convertirse en una influencer de cocina porque lo suyo es más por diversión. (redes/Instagram)

Todo ese aprendizaje ha sido, en su mayoría, empírico, pues se basa simplemente en lo que suben otros a las redes y se va fijando el paso a paso.

“Sí he llevado algunos cursos esporádicos, como de decoración de queques o clases sueltas, pero todo ha sido muy orgánico, mucho de prueba y error, pero hasta ahora. Incluso, con amigas tenemos como un ‘club de cocina’ donde intentamos cosas y a veces fallamos varias veces hasta que nos salen”, contó.

María Jesús Rodríguez hace sus recetas viendo otros TikTok

Y como buena chef en proceso, siempre hay quienes prueban sus creaciones, sus “conejillos de indias” son los de su círculo más cercano.

“Mis amigos, mi familia… mi abuelita paterna siempre nos cocinaba los domingos, entonces ahora trato de llevarle algo para que pruebe. Mi mamá sí es una crítica dura, a veces me dice ‘esto quedó crudo’ o ‘le faltó tal cosa’, pero eso ayuda”, dijo.

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Sus compañeros de Telenoticias son los más beneficiados con sus recetas, pues les pasa llevando pancito y galletas. (redes/Instagram)

Chinea a media redacción

Incluso en el trabajo, sus compañeros ya están más que acostumbrados a esta faceta y son los que más le pasan pidiendo que les lleve algo para el desayuno.

Eso sí, todo los ingredientes corren por su cuenta y casi siempre son los domingos que saca tiempo para hornear.

“Cuando puedo, llevo al trabajo, al gimnasio o a donde vaya. Es muy bonito porque se vuelve una dinámica de compartir y cocino cuando puedo. Hace poco pasé como 15 días sin hacer nada. Es complicado balancear la vida profesional con esto, entonces trato de que sea algo natural y no una presión”, reconoció.

María Jesús Rodríguez y su faceta de cocinera

Aunque muchos podrían pensar que este hobby podría convertirse en negocio, ella lo tiene claro: “por ahora, no”.

“No, no, eso le quita la gracia. Yo lo hago porque me gusta, porque me conecta. Si en algún momento se da algo, bienvenido, pero no es un plan a futuro cercano”, aseguró.

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María Jesús Rodríguez contó que su mamá es la que más la orienta cuando se pone manos a la obra y no sabe cómo hacer la receta. (redes/Instagram)

Eso sí, hay recetas que ya domina y otras que todavía le dan pelea, pero en cada una disfruta el proceso de preparación.

Y así, entre harinas, hornos y recetas sacadas de redes sociales, la periodista demuestra que, fuera de cámaras, también sabe ganarse a la gente… pero ahora, por el estómago.