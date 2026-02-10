Teleguía Farándula

Vea el accidente que le pasó a María Jesús Rodríguez en plena transmisión en vivo

María Jesús Rodríguez vivió un incómodo, pero gracioso momento mientras informaba desde la zona del Zurquí

Por Fabiola Montoya Salas
María Jesus Rodríguez
El fuerte viento en el Zurquí le volteó la sombrilla a María Jesús Rodríguez mientras transmitía en vivo. (Instagram/Instagram)

Lo que parecía una transmisión más, terminó convirtiéndose en una anécdota que hoy le saca sonrisas. María Jesús Rodríguez, periodista de Teletica, contó lo que le ocurrió mientras informaba en vivo desde la zona del Zurquí.

Mientras reportaba las condiciones del tiempo, el fuerte viento le jugó una mala pasada: le volteó la sombrilla en plena transmisión y dejó las varillas al descubierto, obligándola a seguir bajo la garúa.

María Jesús
Así quesó la sombrilla de la comunicadora. Captura (captura /cortesía)
María Jesús
La comunicadora compartió un mensaje. Captura (captura /cortesía)

La propia comunicadora compartió el momento en su cuenta de Instagram, donde publicó varias fotos de lo sucedido y se tomó la situación con humor.

“Un día a la vez. Aunque llueva, truene y el viento nos deje sin sombrilla”, escribió junto a las imágenes.

Aunque terminó un poco mojada, la experiencia no pasó a más y, por el contrario, generó risas y mensajes de apoyo de sus seguidores, quienes destacaron su profesionalismo para continuar pese al imprevisto.

Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

