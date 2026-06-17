¿Quién es Andy Guillaumín? La periodista mexicana que está en las transmisiones del Mundial de FOX Costa Rica

Andy Guillaumín es la periodista deportiva del canal Fox que está en las transmisiones de los partidos del mundial para Fox Costa Rica. (redes/Instagram)

Si usted ha seguido alguno de los partidos del Mundial 2026 por el nuevo canal FOX Costa Rica, seguramente ya ha visto varias veces a una de las figuras que más protagonismo ha tenido en las coberturas y hablamos de la periodista mexicana Andy Guillaumín.

La comunicadora se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos de la señal mundialista gracias a su participación diaria en los espacios previos y posteriores a los encuentros, donde comparte análisis, comentarios y entrevistas junto a reconocidas figuras del periodismo deportivo nacional como Kristian Mora, José Alberto Montenegro o José Pablo Alfaro.

Ella es Andy Guillaumín, periodista de Fox México

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Aunque para muchos aficionados costarricenses su nombre es relativamente nuevo, Andy cuenta con una sólida trayectoria en medios deportivos mexicanos, donde ha trabajado como presentadora y reportera especializada en fútbol y grandes eventos internacionales.

Andy Guillaumín comparte en sus redes parte de su trabajo como reportera deportiva. (redes/Instagram)

Su experiencia y carisma la llevaron a integrarse al nuevo equipo de FOX para la cobertura del Mundial 2026, por lo cual le tocó venirse a vivir a Costa Rica por estos días.

Durante estas primeras semanas del campeonato, Guillaumín no solo ha llamado la atención por su amplio conocimiento sobre fútbol y por la naturalidad con la que conduce sino también por su belleza.

Andy Guillaumín ha llamado la atención no solo por su conocimiento futbolístico sino también por su belleza. (redes/Instagram)

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La mexicana también fue reportera en TV Azteca durante varios años.

Es muy activa en plataformas digitales donde comparte su pasión por el fútbol y, recientemente, estuvo también presentando la Copa de Campeones de Concacaf.

Andy Guillaumín se tuvo que venir a vivir a Costa Rica mientras dura el Mundial 2026. (redes/Instagram)

Andy mantiene su vida personal y amorosa en privado, por lo que no ha confirmado públicamente tener pareja y en sus redes se enfoca más en su trabajo.

La señal de Fox con los partidos de este mundial se ve por igual en toda Centroamérica, por lo que la mexicana ha adquirido nuevos admiradores no solo en Costa Rica.