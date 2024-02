¿Quién es la mujer con quien Peso Pluma le dio vuelta a Nicki Nickole?

Peso Pluma le fue infiel a la cantante Nicki Nicole. Instagram

En redes sociales se desató uno de los escándalos más grandes de la música, luego de que el cantante Peso Pluma fuera captado de la mano con una mujer cuando salía de un casino.

Después de esto, Nicki Nicole, quien era su pareja, emitió un comunicado confesando que se había enterado de la infidelidad y que su vínculo amoroso con el cantante había llegado a su fin.

Debido a esta situación, han surgido las preguntas de quién había sido la tercera en discordia.

Sahar Sonia modelo e Influencer.

Y es que se trata de Sahar Sonia, una modelo e influencer, quien en su cuenta de Instagram tiene 19 mil seguidores, ahí comparte distintas imágenes posando para la cámara, lo que muchos destacaron es que en su perfil hay muchos indicios que muestran coincidencias con el video viral de Peso Pluma.

Según La Nación de Argentina, se pudo afirmar que el artista fue captado con Sonia, después del Super Bowl, el pasado 10 de febrero, de hecho ese día ambos compartieron imágenes en redes sociales que mostraban cómo la habían pasado esa noche, y todo apunta a que las vestimentas que andaban coinciden.

Las imágenes virales del cantante mexicano engañando a Nicki Nicole fueron blanco de críticas por la poca empatía hacia quien era su pareja, ya que ella misma aseguró que también se enteró por redes de la infidelidad.

Sahar Sonia fue quién aparentemente estuvo con el cantante.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, indicó la cantante argentina en Instagram.