A Erick “Cubo” Torres le salió otro padrino en el fútbol que lo ayuda con dinero

Erick el “Cubo” Torres confesó que tiene otro padrino en el fútbol que lo está ayudando económicamente ahora que está sin ingresos.

Se trata del presidente de Fuerza Herediana, Jafet Soto, quien le extendió una mano amiga y le está ayudando económicamente, de su propio dinero, para salir adelante.

Erick Cubo Torres, Herediano, Guanacasteca (ESPN)

“Al principo estaba un poco medio en suspenso, pero sí hay un apoyo económico de parte de Jafet, que es con quien me he dirigido yo y con eso, gracias a Dios, me ayuda a cubrir gastos de renta, gastos básicos y lo demás depende de mí. Lo agradezco bastante porque siento el apoyo”, manifestó en Columbia Deportiva.

El delantero mexicano fue sancionado con dos años, por haber dado positivo a una prueba de doping y no ha podido debutar con el Club Sport Herediano. Cuando Torres dio positivo era jugador de Guanacasteca.

Cuando estaba en ese club, le salió un padrino, el empresario Ronny Cortés, quien le pagó la cláusula de contrato cuando el Cubo estaba en Estados Unidos y que fue importante para que llegara a Guanacasteca.

También le pagó parte de su salario cuando estaba en ese club, le dio carro y casa. Eso era cuando estaba en Guanacaste, hace tres semanas, Cortés le ofreció trabajo en bienes raíces. “Yo le tengo casa, carro y trabajo listo en este momento”, dijo Ronny a ESPN debido a la sanción del Cubo.