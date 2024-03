¿Quién es Nicandro Díaz, del que los artistas mexicanos lamentan en redes sociales que muriera?

Juan Osorio y Nicandro Díaz son productores de telenovelas de Televisa.

Programas mexicanos como Hoy confirmaron este lunes la muerte el productor Nicandro Díaz, a sus 60 años, quien hace tres semanas dio por concluida la emisión de su más reciente telenovela “Golpe de suerte”.

De acuerdo con la información de diferentes programas de Televisa, donde laboraba desde hace años, su deceso se debió a un accidente acuático mientras vacacionaba en Cozumel, Quintana Roo.

“Tuvo un accidente en una moto en el agua, no quiero hablar al respecto, simplemente hay un hueco muy grande entre nosotros los productores, para la empresa, para su familia sobre todo, es una gran pérdida y estoy muy dolido, estoy muy consternado, no quiero saber nada , me duele mucho, se perdió una vida y un hermano”, expresó el productor Juan Osorio, su gran compañero por años.

Díaz debutó en el mundo del entretenimiento como asistente de producción, en melodramas de Valentín Pimstein como “Monte calvario” y “Rosa salvaje”, de 1986 y 1987.

Pronto, el originario de Monterrey, se convirtió en coordinador de producción en “La pícara soñadora” y “Simplemente María”.

A finales de los 90, a sus 35 años, debutó como productor ejecutivo con la telenovela infantil “Gotita de amor” en 1998.

Pero su gran oportunidad tuvo lugar nueve años más tarde, cuando obtuvo en el horario estelar con el melodrama “Destilando amor”, en 2007, la que tuvo un gran éxito.

La última publicación que hizo fue hace tres semanas, cuando finalizó la emisión de la telenovela “Golpe de suerte”, protagonizada por Eduardo Yáñez y Mayrín Villanueva.

En ese post, agradeció el apoyo del elenco y la producción por haber hecho realidad el éxito del melodrama.

Desde que se dio a conocer su fallecimiento cantantes, actores y actrices, así como presentadores de Televisa han lamentado su partida y han compartido fotos de algún trabajo que hicieron juntos.