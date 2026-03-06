Rafa González, vocalista de Los Recoditos, rompe el silencio tras ser acusado de violencia

Rafa González, vocalista de la agrupación mexicana Los Recoditos, quien fue acusado por su esposa, Fernanda Redondo, de presunta violencia en su contra, decidió pronunciarse públicamente y explicar qué está haciendo frente a la situación.

Recientemente, la banda informó que el artista hará una pausa temporal en sus actividades musicales mientras se concentra en atender y esclarecer el caso que enfrenta.

Postura del artista

“Estos días han sido muy difíciles al ser difamado como una persona violenta. Quiero compartirles que ya me estoy ocupando de atender ese tema, en el cual se me está involucrando, y que por sus antecedentes tendrá que someterse a consideración de las autoridades competentes, en las cuales confío. Estoy convencido de que toda la información falsa que se está diciendo sobre mi persona se aclarará en su momento“, inició el cantante.

Rafa González se pronunció tras las acusaciones de su esposa. (Rafa González/Instagram)

Rafa también explicó que, por recomendación de sus abogados, no puede brindar más detalles sobre el proceso que se encuentra en desarrollo.

“De común acuerdo con los directivos de la banda, y por tratarse de un tema personal, haré una pausa como cantante, ya que no acostumbro ventilar ni exponer mis asuntos personales en mis actividades profesionales”, señaló.

Además, aseguró que buscará demostrar la falsedad de las acusaciones que se han hecho públicas en su contra y reiteró que es incapaz de ejercer violencia contra una mujer.

“Desearle lo mejor a la persona que está pretendiendo hacerme daño en mi carrera profesional, esperando que Dios la bendiga y la haga recapacitar sobre lo injusto de su actuar“, agregó.