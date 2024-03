Rafa Pérez puso a sudar a Charlyn López y a otra gente de Giros con esta pregunta

Charlyn López, Ítalo Marenco, Maricrís Rodríguez y Rafa Pérez son los presentadores de Giros. (Cortesía)

Una pregunta fue suficiente para que el presentador de Repretel, Rafa Pérez, pusiera a sudar de la congoja a Charlyn López, Maricrís Rodríguez y otros de sus compañeros de Giros.

Pérez quiso saber si sus compañeros sabían el nombre de las capitales de Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Venezuela, y a varios de ellos los abordó de forma inesperada con la singular pregunta.

De presentadores, Pérez puso contra la espada y la pared a Charlyn y Maricrís, quienes estuvieron bastante nerviosas porque se les olvidó prácticamente todo.

“¡Ay no!, ¿por qué hacen esto? Eso no me gusta a mí”, dijo Charlyn antes de comenzar a responder.

De los cinco países, la exreina de belleza solo respondió el nombre de dos capitales y la segunda fue, como dicen, raspando la olla.

Charlyn no supo el nombre de las capitales de Brasil (Brasilia), Uruguay (Montevideo), ni Paraguay (Asunción), pero sí respondió que Quito es la capital de Ecuador y aunque algo insegura dijo que Caracas era la de Venezuela.

“Venezuela sí me la sé, pero no sé por qué iba a decir Caracas”, afirmó Charlyn.

Rodríguez, en su defensa, dio a entender que le intimidaba el video y estaba segura que después se iba a acordar de todas. Solo dio los nombres de las capitales de Brasil y Ecuador.

“Me siento bajo presión y me voy a acordar de todas cuando termine de grabar”, mencionó.

Melissa Umaña, periodista de Giros de Repretel, sí pegó todas las respuestas. (Cortesía)

Camarógrafos del programa sí pegaron casi que todas, así como los periodistas Cristian Tristán y Melissa Umaña.

