Maricrís Rodríguez, presentadora de Giros, desafió la autoridad de sus papás por un sueño

Maricrís Rodríguez es, desde hace año y medio, presentadora de Giros, de Repretel canal 6. (Cortesía)

Hace 10 años, Maricrís Rodríguez desafió la autoridad de sus papás para perseguir un sueño que tenía y que varios calendarios después la llevó al lugar donde está hoy: Repretel canal 6.

La abogada, modelo y presentadora de televisión recordó que a sus papás nunca les gustó la idea de que ella participara en concursos de belleza, pero su mirada estaba puesta en esos certámenes porque su objetivo era usarlos de trampolín para llegar a la pantalla chica.

El Reina Costa Rica Intercontinental Guápiles fue el primer concurso en el que participó la oriunda de San Bernardino de Horquetas de Sarapiquí, en Heredia, en el 2013.

Al certamen llegó escabullida de sus progenitores cuando tenía 18 años.

“En la casa no estaban de acuerdo con que yo me dedicara a concursos en ese momento. Después cambiaron de opinión, pero recuerdo que a ese casting fui a escondidas, en bus, estaba lloviendo un montón, me mojé todo el pelo y llegué con el cabello todo desordenado y así hice el casting. Esa ocasión fue la primera vez que me puse un vestido de baño de dos piezas”, recordó.

Maricrís, de 28 años, dice que el susto con sus papás se lo llevó después, cuando la aceptaron al concurso y ella tenía que decirle a ellos porque una vez a la semana salía a ensayos.

“Mami estaba toda enojada. Me dijo que no me iba a dar ni un cinco y yo en ese tiempo tenía una vaca, entonces la vendí para hacerle frente a los gastos y cuando gané el concurso, todo cambió en mi familia, y mi mamá, al día de hoy, es la que más me ha apoyado, pero fue un inicio atropellado”, dijo a La Teja la actual vecina de Alajuela.

Con ese concurso, Maricrís se fue abriendo espacio con bastante éxito en otros certámenes y en el 2016 logró ser candidata para el Miss Costa Rica.

El certamen nacional no lo ganó, pero el paso del tiempo le dio la razón a su idea de aprovechar los concursos de belleza para llegar a la televisión.

Por eso es que cuando Maricrís se encuentra con fotografías de sus inicios en los certámenes de belleza, ella agradece a Dios esos procesos y le salta a la memoria la “rebeldía” de aquella chiquilla que, contra todo, conquistó lo que quería.

“Veía que los concursos de belleza eran una puerta para entrar a la televisión, que fue una de mis grandes aspiraciones y al final funcionó porque fue por medio de los concursos que conocí a las personas que estaban haciendo casting en cierto momento para entrar a Repretel”, mencionó.

Maricrís Rodríguez a su llegada al casting de Miss Costa Rica en el 2016. Días después ella se convirtió en candidata a ese certamen de belleza. (Jeffrey Zamora R)

La abogada (es licenciada en Derecho y actualmente cursa la Maestría) llegó a la televisora de La Uruca hace casi año y medio, tras una audición que le dio la gran oportunidad de entrar a Repretel por la puerta grande, pues inició en tele siendo presentadora de Giros, una de las principales producciones de canal 6.

“Para mí esta oportunidad (la televisión) es un sueño hecho realidad porque es algo que yo siempre había aspirado y, de alguna manera, idealizado, porque lo veía lejos y difícil, pero insistí porque quería estar aquí y verme ahora es un gran logro para mí. Estoy agradecida con Repretel y con las personas que han creído en mí”, añadió la risueña y simpática Maricrís.