Randall “Chiqui” Brenes se sometió a un procedimiento estético antes de debutar en Mira Quién Baila

Randall 'Chiqui' Brenes va bien preparado para Mora Quién Baila. (Instagram/Instagram)

Randall “Chiqui” Brenes decidió realizarse un procedimiento estético antes de debutar en la primera gala de Mira Quién Baila, que se inicia este domingo a las 7 de la noche.

Por medio de sus redes sociales, compartió un clip en el cual se observa cómo un doctor le marca la cara en varios puntos y realiza las inyecciones correspondientes.

Randall "Chiqui" Brenes, mostró parte del procedimiento estético. (Instagram/Instagram)

“Hoy visité mi clínica estética de confianza y, como siempre, en manos de los mejores. Gracias por hacerme sentir tan bien”, comentó Brenes, sin entrar en detalle sobre el procedimiento al que se sometió.

El participante se mostró muy contento y con la cara más iluminada, listo para enfrentar la competencia en la pista de baile y sorprender a los televidentes en esta nueva edición del programa.