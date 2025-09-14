Ivonne Cerdas cuenta que no está al 100% para el inicio de Mira quién baila

Este domingo 14 de setiembre inicia Mira Quién Baila. (rede/Instagram)

Hoy arranca Mira Quién Baila y, aunque la expectativa está por todo lo alto, Ivonne Cerdas confesó que no está al 100% debido a una lesión en su tobillo.

Por medio de su cuenta de Instagram, la guapa reina de belleza contó que el sábado amaneció con un ligero dolor y moretones en la zona afectada, lo que le preocupó, ya que anteriormente había sufrido un esguince en ese pie.

Ivonne Cerdas es parte de las estrellas de Mira Quién Baila. (Instagram/Instagram)

“Hoy en el ensayo general tenía que correr, terminé una de las coreografías y no podía apoyar bien el pie. Un compañero me tranquilizó y me puso hielo”, comentó en redes.

Cerdas expresó que, aunque el tobillo no está en óptimas condiciones, espera que esta noche le responda para que todo salga bien en la pista.

Ivonne Cerdas espera darlo todo en la pista apesar de que no está al 100% con su tobillo. (rede/Instagram)

“Tengo que cuidarlo más. Es el mismo tobillo que me había torcido, entonces me va a dar problemas”, agregó.

La participante también contó que, además del hielo, recibió terapia y en su casa aplicó contrastes de frío y calor para acelerar la recuperación. También mencionó que está tomando cúrcuma para ayudar a desinflamar.