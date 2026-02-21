Farándula

Randall Rivera, director de Noticias Repretel, hace importante anuncio sobre su salud tras operación por cáncer de tiroides

Periodista enfrentó complicaciones en su salud durante el 2025 tras el diagnóstico de un cáncer de tiroides

Por Manuel Herrera

El periodista Randall Rivera, director de Noticias Repretel, sorprendió este sábado al compartir un mensaje muy personal sobre su estado de salud, luego de que el año pasado le diagnosticaran cáncer de tiroides.

A través de un video en sus redes sociales, el también conductor del programa Matices, de radio Monumental, explicó que la próxima semana no estará al frente del espacio debido a un procedimiento médico clave en el seguimiento del cáncer que le fue detectado el año anterior.

Randall Rivera Vargas, periodista y director de Noticias Repretel.
Internamiento en el Hospital México

Rivera detalló que deberá internarse en el Hospital México para recibir un tratamiento especializado.

“Quería contarles que la próxima semana en Matices los va a acompañar Febe Cruz, directora de Noticias Monumental, será ella quien se encargará de Matices la otra semana, esto porque en seguimiento al cáncer que me operaron el año pasado, tengo que internarme en el Hospital México para recibir la terapia con yodo radiactivo que es la que elimina cualquier residuo de cáncer que haya quedado en mi cuerpo”.

El periodista ya había sido operado el año pasado, y ahora continuará con la terapia con yodo radiactivo, un tratamiento utilizado para eliminar posibles restos de células cancerígenas.

La situación también lo alejará unos días de la pantalla de canal 6.

Febe Cruz asumirá Matices

Durante su ausencia, el programa radial quedará en manos de Febe Cruz, directora de Noticias Monumental, quien asumirá la conducción temporal del espacio.

La decisión busca garantizar la continuidad del programa mientras Rivera cumple con el proceso médico.

“Ojalá se cierre esta etapa”

En su mensaje, Randall Rivera se mostró optimista ante esta nueva fase del tratamiento.

“Estoy muy feliz de que ojalá se cierre esta etapa”, mencionó.

