Randall Rivera regresó a Noticias Repretel tras un mes de incapacidad

Randall Rivera, director de Noticias Repretel, ya está de regreso en su trabajo. (redes/Instagram)

El director de Noticias Repretel, Randall Rivera, ya regresó a su trabajo después de someterse a una complicada operación el pasado 22 de setiembre.

Al periodista le encontraron un nódulo en la tiroides que resultaba potencialmente maligno, por lo cual los médicos determinaron que lo más conveniente era operarlo.

Este lunes 20 de octubre ya regresó a su oficina en las instalaciones de Repretel tras vencerse su incapacidad, así como a su programa Matices en radio Monumental.

A espera de la biopsia

El 25 de setiembre, Randall nos contó que el tumor que le extrajeron pesaba “cerca de medio kilo” y que estaba a la espera de los resultados de la biopsia.

Intentamos conversar con él para saber cómo siente de retomar sus labores, pero no obtuvimos respuesta.

Nos alegra mucho saber que ya está de nuevo en el ruedo, pues eso quiere decir que su salud ha mejorado.