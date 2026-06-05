Reconocido misólogo reveló cuáles son sus dos favoritas para ganar el Miss Universe Costa Rica, ¿usted qué opina?

Miss Universe Costa Rica 2026 tendrá de invitadas a las tres últimas Miss Universo esta noche. (redes/Facebook)

A pocas horas de que se corone a la miss Universe Costa Rica 2026, los pronósticos y favoritas ya empiezan a destacar entre los expertos en certámenes de belleza.

Uno de los que se animó a dar su opinión fue el reconocido misólogo salvadoreño Salvador García, más conocido en redes sociales como Salvita, quien reveló cuáles son las dos candidatas que, a su criterio, tienen más posibilidades de quedarse con la corona esta noche.

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El reconocido misólogo salvadoreño Salvador García,Salvita, ya tiene sus dos favoritas. (redes/Facebook)

Según explicó, sus favoritas son la representante de Guanacaste, Samaria Montero, y la candidata de Heredia, Mariale Acosta, quienes han logrado destacar durante la competencia por su preparación, presencia escénica y proyección.

“Realmente, creo que Guanacaste tiene el rostro, tiene el porte y ella irradia Miss Universo”, comentó el creador de contenido, quien además aseguró que la herediana también llega muy fuerte a la final por la experiencia acumulada en otros certámenes.

Aunque tiene claro su top 2, Salvita reconoció que en los concursos de belleza siempre pueden aparecer sorpresas de último momento y que será sobre el escenario donde se definirá quién logra sobresalir ante el jurado.

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Será que la corona se la llevará Mariele Acosta o Samaria Montero como dice el experto. (redes/Facebook)

El experto también aprovechó para elogiar la organización del certamen costarricense, destacando la logística del evento y la presencia de invitadas internacionales como las últimas tres Miss Universo.

Esta noche, 14 candidatas buscarán convencer al jurado con su belleza, preparación y desenvolvimiento para convertirse en la sucesora de Mahyla Roth y representar a Costa Rica en la próxima edición de Miss Universo.

La ceremonia final se transmitirá a partir de las 7 p.m. por el canal ¡Opa!