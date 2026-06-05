Lina Luaces, hija de Lili Estefan, visita Costa Rica por primera vez: a esto vino

La guapísima modelo Lina Luaces, hija de la reconocida presentadora Lili Estefan, aterrizó este jueves en Costa Rica por primera vez y no tardó en expresar la emoción que siente por conocer el país.

La joven está en suelo costarricense para participar en la gala de Miss Universe Costa Rica 2026, donde se elegirá a la próxima representante nacional para el Miss Universo 2026.

La modelo forma parte del grupo de invitadas especiales que asistirán a la gala dorada organizada por Miss Universe Costa Rica, programada para este viernes 5 de junio a las 8 p. m. en el Centro Nacional de Convenciones.

Lina Luaces es toda una belleza de mujer. (Instagram/Instagram)

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Luaces hizo historia el año pasado al convertirse en la primera Miss Universe Cuba, logro que la colocó entre las figuras más seguidas del universo de los concursos de belleza.

Sus primeras impresiones de Costa Rica

Apenas llegó al país, la modelo compartió su entusiasmo por conocer más de la cultura costarricense, su gente y su gastronomía.

“Al fin llegué a Costa Rica. Me siento tan agradecida de estar aquí para la noche final del Miss Universe Costa Rica. Estoy muy emocionada por ver el show”, dijo Luaces en declaraciones brindadas a la organización del certamen.

La joven también destacó que está deseando aprovechar al máximo su primera visita.

“Ya estoy viendo cómo es la gente en Costa Rica. Es mi primera vez. Tengo mucho que ver, mucha comida que probar y estoy emocionada de estar reunida con todas las reinas del Miss Universo. Estoy tan feliz de estar aquí”, afirmó.

Lina Luaces llegó al país este jueves, confirmó la organización Miss Universe Costa Rica. (Instagram/Instagram)

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También tuvo palabras especiales para Mahyla Roth

Durante sus declaraciones, Lina aprovechó para referirse a Mahyla Roth, quien fue una de sus compañeras de competencia en la pasada edición de Miss Universo.

“Mahyla era una reina fenomenal e hizo un papel increíble el año pasado”, expresó.

Además de su reciente éxito en los concursos de belleza, Lina Luaces también es una figura mediática por pertenecer a una de las familias más reconocidas del entretenimiento latino.

Su madre, Lili Estefan, es sobrina de Gloria Estefan y Emilio Estefan, dos nombres sumamente conocidos en la industria musical.

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