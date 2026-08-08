Recordada periodista y presentadora de noticias presume feliz de su amor en un día muy especial

Una periodista bastante conocida gracias a su paso por la televisión costarricense, presumió lo feliz y enamorada que está de su galán en un día muy especial para la pareja.

Se trata de Pilar Acuña, quien se alejó de la tele hace cerca de cuatro años y desde entonces trabaja junto con su marido en sus proyectos personales.

Pilar Acuña no dejó dudas de que está bien enamorada de Diego Díaz. (Instagram/Instagram)

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Este sábado, Acuña está celebrando una fecha muy especial para su vida amorosa y aprovechó para contar un poquito sobre su historia de amor.

Todo este tiempo juntos

“Hace seis años nos hicimos novios. Ya casi tres de casados. Que sean mil más”, escribió la risueña comunicadora.

El mensaje iba acompañado de una fotografía en la que aparecía junto a su marido, el productor Diego Díaz, quien también ha tenido su paso por la televisión costarricense.

En otro comentario, Pilar afirmó: “que sean un millón más (de años juntos). Te amo”.

Pilar Acuña y Diego Díaz se casaron hace casi tres años.

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Pilar y Diego, además de esposos, son mejores amigos. La pareja aprovecha que trabajan por su cuenta para compartir mucho tiempo juntos e irse de viaje al extranjero, una de las cosas que más disfrutan hacer, ya que no tienen hijos y no quieren ser papás, como han expresado en más de una ocasión.