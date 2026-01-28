Regala dinero y experiencias en Costa Rica: la historia detrás del creador de contenido Jonathan Castro

Jonathan Castro MX es un creador de contenido mexicano que se dedica a repartir dinero a los vendedores ambulantes de Costa Rica. (Cortesía/Cortesía)

Llegó a Costa Rica por amor y por su hijo, pero terminó encontrando mucho más de lo que imaginaba.

Jonathan Castro es un mexicano de 25 años que se ha convertido en uno de esos rostros que sorprenden en redes sociales, no por lujos ni extravagancias, sino por algo que cada vez se ve menos: ayudar sin esperar nada a cambio.

Desde hace un año, sus videos muestran a personas pulseándola en la calle —vendedores ambulantes, adultos mayores, jóvenes y hasta niños— que, de pronto, reciben una ayuda económica o una experiencia que les cambia el día… y a veces la vida.

Este es parte del contenido que hace el mexicano Jonathan Castro en Costa Rica

Detrás de cada gesto hay una historia, y detrás de esa historia está Jonathan Castro MX, un creador de contenido que decidió usar las redes para devolverle a Costa Rica un poco de todo lo bueno que ha recibido.

En entrevista con La Teja, Jonathan nos habló de su vida, su familia, su inspiración y el motivo por el que hoy se siente un tico más.

- ¿Hace cuánto está en Costa Rica y qué lo trajo al país?

Tengo exactamente dos años y cuatro meses viviendo aquí. La razón principal por la que vine a Costa Rica es porque tengo un hijo tico. Su mamá es canadiense y decidió tenerlo aquí porque le habían ofrecido un trabajo (es profesora de yoga). Entonces, básicamente eso fue lo que me trajo: mi hijo. No hay otra razón más grande que esa.

Jonathan Castro MX trata de hacer que los pulseadores de la calle tenga un día diferente, como este cuida carros al que lo llevó a comprar ropa. (Cortesía/Cortesía)

- ¿Los tres viven aquí como familia?

Sí, vivimos los tres aquí en Costa Rica. Ella se vino quizás seis meses antes que yo, yo me esperé un poquito porque tenía un trabajo en México y tenía que hacer unas cosas más antes de venirme, entonces sí, yo duré como tres, seis meses. Estuve viajando un par de veces cada mes, regresaba a México y después ya fue que me quedé aquí.

- ¿Dónde viven?

Vivimos en playa Jacó. Es una vida tranquila, de playa, naturaleza y familia.

- ¿Cómo se conocieron?

Nos conocimos en México. Yo trabajaba como salonero en una discoteca hace unos cuatro años. Hablamos, hicimos ‘match’ y ahí comenzó todo.

- ¿Cuántos años tiene tu hijo?

Tiene dos años y dos meses. Justo ayer yo cumplí 25 años, de hecho compartimos casi fechas de cumpleaños.

- ¿Desde hace cuánto es creador de contenido y cuándo nace hacer este formato?

Llevo como tres años experimentando en redes, pero este formato tiene aproximadamente un año, y nació aquí en Costa Rica. Antes hacía vlogs, comedia, sketches, pero no me sentía identificado. Quería dar un mensaje diferente, algo positivo, especialmente para los niños.

Jonathan Castro se enamoró de una canadiense que conoció en México, pero que se vino a trabajar a Costa Rica y al nacer su hijo acá se quedaron viviendo en Jacó. (Cortesía/Cortesía)

- ¿Qué lo inspiró a ayudar a personas que venden en la calle?

Además de que me encanta el país, me encanta la gente, vengo de una familia donde me tocó estar en esa posición: vender en la calle, aguantar sol, calor y muchas cosas. Siempre fui una persona que ayudaba cuando podía, y un día pensé en unir lo que me gusta: crear contenido y ayudar. Se lo conté a un amigo francés, él confió en mí y patrocinó los primeros videos.

- ¿En qué trabaja además de ser youtuber?

Cuando llegué aquí, tuve varios trabajos remotos, como en una cafetería, en un restaurante, etcétera. Conocí a mi camarógrafo en un restaurante, de hecho, ahora lo que hago es manejar redes sociales para diferentes negocios. No sé, les hago la fotografía, creación de contenido, publicidades y bienes raices un poco.

Estos son parte de los rótulos que Jonathan Castro MX coloca en la calle para ayudar a los ticos. (Cortesía/Cortesía)

- ¿Cómo selecciona a las personas que ayuda?

Todo es en el momento. Salimos a grabar y buscamos personas que estén trabajando, pulseándola, como dicen los ticos, vendiendo algo para llevar comida a su casa. No importa si son niños, adultos o personas mayores, lo importante es que la estén luchando.

- Ahora no solo regala dinero sino también experiencias. ¿Por qué?

Porque quiero que se lleven algo que recuerden siempre. No solo comprarles lo que venden, sino regalarles una experiencia: canopy, helicóptero, una cena especial. Algo que quede en su corazón.

- ¿Cuánta cantidad de dinero decide regalar en cada video?

Realmente es relativo. Por ejemplo, como en el caso del de las fresas, tenía 22 cajas, le compramos todo y las regalamos. A parte de eso, me gusta como que la gente se la pase bien, no nada más como comprarles las cosas y ya, sino ahora quise hacerlo con un toque diferente, como regalarle algo, algo que lo recuerde, como una experiencia, algo. Entonces, fue la razón por la que comencé a hacer el del canopy. También hice uno con una señora en San José, en helicóptero, que le regalé el tour también, entonces la cantidad varía.

- ¿Qué siente cada vez que hace uno de estos videos?

Es una satisfacción que no te puedo explicar. Ver la reacción de la gente, su sorpresa, su felicidad… yo podría hacer esto toda la vida.

- ¿Alguna vez alguien desconfió o pensó mal de usted?

Sí, especialmente una señora a la que llevé en helicóptero. Al inicio no me creía, pensaba que podía ser algo malo. Le mostré mis videos, le expliqué, y poco a poco entró en confianza.

- ¿Todo el dinero sale de su bolsillo?

Sí, actualmente todo sale de mi bolsa. Estoy buscando patrocinadores para poder hacerlo a mayor escala, pero por ahora todo lo pago yo.

- ¿Cuál de todas las historias lo ha marcado más?

La del helicóptero fue muy fuerte. Esa señora nunca había visto uno de cerca, mucho menos volar en uno. También la cena navideña con personas en situación de calle fue de las más especiales.

Jonathan Castro dice ser muy feliz en Costa Rica y ayudando a los demás. (Cortesía/Cortesía)

- ¿Costa Rica ya es su casa?

Totalmente. Me siento como en casa. Costa Rica me ha dado mucho: oportunidades, cariño y hasta un hijo. Por eso quiero devolverle un poquito de todo eso.

Estamos tramitando la residencia. Nuestro hijo es costarricense y nos encanta el país. México siempre será parte de mí, pero Costa Rica ya es hogar.