Nicole Fernández agradeció los mensajes de quienes desean verla competir en Miss Universe Costa Rica 2027. (Nicole Fernández /Tomada de redes sociales)

Nicole Fernández descartó participar en Miss Universe Costa Rica 2027, pese a los mensajes de seguidores que le han pedido volver a un escenario de belleza, ahora que el país será sede del certamen internacional.

Por medio de sus redes sociales, la modelo agradeció el apoyo y explicó que, por razones personales, no tiene previsto competir el próximo año.

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“No está en mis planes participar en el concurso rumbo a Miss Universo el próximo año. Tengo muchas razones para priorizar mi paz y tranquilidad”, expresó.

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Además, compartió una frase sobre algunas experiencias que ha vivido: “Hay lugares donde no te reciben con los brazos abiertos y pues... esas cosas duelen”.

El mensaje de la reina de belleza, Captura (Nicole Fernández /Nicole Fernández)

Un sueño que sigue presente

Aunque no participará en el próximo concurso, Fernández reconoció que todavía sueña con llegar al escenario de Miss Universo.

“Mi niña interior lo desea con todo su ser, pero solo Dios sabe si está para mí”, escribió.

La costarricense también destacó que este año consiguió un Top 6 en Mrs. Universe 2026, certamen realizado en Sri Lanka, y agradeció el respaldo que recibió de las organizaciones con las que ha trabajado.

Finalmente, envió un mensaje a otras mujeres que sueñan con participar en concursos de belleza sobre disfrutar el proceso.

“No permitan que algo u alguien defina su valor o felicidad”, agregó.

Costa Rica fue anunciada como sede de Miss Universo 2027 el martes 24 de noviembre, durante la final celebrada en San Juan, Puerto Rico. Será la edición número 76 del concurso.