Mauricio Hoffmann compartió en sus redes sociales el anuncio de la convocatoria. (Captura/Captura)

Teletica está en busca de una nueva figura y abrió una convocatoria para quienes sueñan con mostrar su talento y formar parte de una agrupación musical.

El programa busca importante figura. Captura (SF /SF)

La oportunidad está dirigida a personas de entre 18 y 35 años que quieran convertirse en la nueva estrella de Kalúa, el grupo musical de Sábado Feliz. La persona seleccionada tendrá la oportunidad de acompañar a la agrupación en una gira internacional.

El anuncio fue compartido por Mauricio Hoffmann en sus redes sociales. Entre las cualidades que buscan están la actitud, ser fan de la agrupación, tener presencia, conexión con el público, capacidad de interpretación y habilidad para el baile

¿Cómo participar?

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Quienes deseen participar deben grabar un video en el que aparezcan cantando y enviarlo por WhatsApp a cualquiera de estos números: 6131-2089 o 6399-9992.

La convocatoria tendrá su final el sábado 12 de diciembre, fecha en la que se conocerá a la persona que tendrá esta oportunidad.

Sábado Feliz se transmite los sábados a partir de las 5 p. m. por Teletica, Canal 7, y también puede verse en línea.

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