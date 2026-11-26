La modelo fue operada de emergencia luego de que una piedra de 11 milímetros obstruyera el conducto entre uno de sus riñones y la vejiga. (Karina ramos /La Teja)

Karina Ramos atraviesa días complicados luego de ser hospitalizada el martes 24 de noviembre. Al día siguiente, la modelo y presentadora tuvo que someterse a una cirugía de emergencia, después de que lo que inicialmente parecía una infección urinaria resultara ser una situación más delicada.

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En conversación con La Teja, la costarricense contó que los dolores comenzaron en su casa, pero al principio no eran tan intensos. Por eso, decidió asistir a un evento que tenía programado; sin embargo, al poco tiempo se retiró y se fue al hospital.

Esa misma noche regresó a su casa, pero al despertar al día siguiente el dolor había empeorado y era insoportable.

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“Para mí cuidar mi salud siempre ha sido prioridad, siempre estoy muy pendiente a cualquier cosa para que uno pueda resolverlo a tiempo. Hace un año aproximadamente me pasó algo similar, por eso esta vez de inmediato me fui al hospital”, explicó.

Los exámenes confirmaron que tenía una infección, pero también detectaron una piedra de aproximadamente 11 milímetros alojada en el conducto que conecta uno de sus riñones con la vejiga.

El cálculo renal provocó una obstrucción que hizo que el riñón dejara de funcionar. Por eso, los médicos tuvieron que intervenirla para retirarlo y evitar que el daño fuera permanente.

“Pensamos que era una infección urinaria, de hecho salió positivo. Pero había una piedra como de 11 milímetros en el canal entre un riñón y la vejiga. Entonces el riñón dejó de funcionar y era emergencia quitar la piedra de ahí para que no se dañara el riñón permanentemente”, le explicó a La Teja.

Aunque la operación salió bien, las horas posteriores fueron difíciles. Ramos contó que continúa adolorida y que la noche después de la intervención fue especialmente complicada.

“Muy adolorida, la verdad. Pasé una noche demasiado difícil, ha sido todo demasiado difícil en general. Los dolores han sido demasiado extremos y después de la cirugía he tenido muchas molestias también”, expresó.

Karina Ramos contó a La Teja cómo comenzó el problema de salud que la llevó al hospital. (redes/Instagram)

Está débil y espera retomar sus actividades

Cuando conversó con este medio, Karina todavía estaba en el hospital, pero ya esperaba recibir luz verde del médico para salir. A pesar de esa posibilidad, reconoció que aún se sentía muy débil.

“Estoy muy débil, no puedo caminar mucho”, comentó.

La situación también podría afectar sus compromisos profesionales. La costarricense se encuentra en temporada de un programa de televisión en Televisa y tenía previsto grabar durante el fin de semana. Sin embargo, considera que no podrá reincorporarse tan pronto como esperaba.

Según explicó, otra persona puede cubrirla durante estos días, por lo que sus responsabilidades laborales están atendidas. Aun así, lamenta tener que ausentarse.

“Yo no quería faltar. Pero bueno, primero lo primero”, manifestó.

La exreina de belleza reconoció que continúa adolorida y que se siente débil tras la cirugía. (Instagram/Instagram)

Su novio viajó para acompañarla

Durante estos días, Karina ha contado con el apoyo de personas cercanas. Su novio, Tomás Porras, viajó a Ciudad de México para acompañarla y cuidarla.

Karina Ramos y su pareja Tomás Porras. Fotos Exclusivas de La Teja (redes/Instagram)

La empresaria destacó que Esteban Ramírez, integrante de Percance, y su amiga argentina Indi C Music también han estado a su lado y la han ayudado con todo.

También agradeció los mensajes de cariño que ha recibido, aunque reconoció que responderlos ha sido complicado por su condición.

“Estoy superagradecida con todas las personas que me han estado escribiendo y que han estado atentos. Ha sido muy difícil hasta usar el celular, hasta hablar me da dolor, entonces estoy intentando solo descansar, pero sumamente agradecida”, expresó.

La emergencia coincidió con Miss Universo

La hospitalización ocurrió justo el día de la gala de Miss Universo 2026. Karina conoce bien ese certamen, pues representó a Costa Rica en la edición de 2014.

Antes de la competencia, tenía previsto asistir al Mercado de las Flores de Marie Claire, un evento realizado el 24 de noviembre en Ciudad de México que reúne moda, arte, música y talento creativo latinoamericano.

Sin embargo, tuvo que cambiar sus planes por la emergencia médica. La modelo explicó que no se había pronunciado sobre el concurso porque estaba en el hospital y el dolor que sentía no se lo permitía.

Por ahora, su prioridad es recuperarse al 100% y seguir las indicaciones médicas. De momento, la guapa no tiene una fecha definida para volver a sus compromisos profesionales.