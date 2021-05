“Tani, pero por qué no dijo nada... se lo tenía guardado jaja, pues algo tan íntimo solo concernía a mi familia y a mi. ¿El porqué? No porque me avergonzara sino porque es un proceso en el que cambiamos totalmente y en el que no caía del todo en la realidad... ¿Los certámenes? Pues sí han sido una gran etapa de mi vida que quizás retome en algún momento”, publicó la ganadora de Miss América Internacional 2017 y Miss Petite Mesoamérica Universe 2016.