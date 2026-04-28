Repretel muestra apoyo a periodista que atraviesa difícil pérdida familiar

El periodista compartió un emotivo mensaje de despedida en sus redes sociales. (redes/Facebook)

Repretel mostró públicamente su apoyo y solidaridad con el periodista y presentador Andrés Ramírez, quien atraviesa un difícil momento familiar tras el fallecimiento de su abuelita paterna.

Por medio de redes sociales, la televisora compartió una esquela en la que lamentó la muerte de Piedades Sánchez Guzmán y envió un mensaje de condolencias a toda la familia del comunicador.

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“Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su estimable familia en este momento tan difícil”, expresó la empresa.

La noticia fue compartida inicialmente por el propio Andrés Ramírez, quien utilizó sus redes sociales para despedirse de su abuelita con un mensaje cargado de amor, agradecimiento y recuerdos familiares.

El comunicador publicó varias fotografías familiares para despedirse de su abuela. (captura /cortesía)

El periodista recordó a su abuela como una mujer cariñosa, cercana y siempre pendiente de recibir a su familia con alegría.

“Siempre nos esperaba con una sonrisa”, escribió.

Andrés también contó que ella siempre quería verse arreglada antes de tomarse fotografías con él, un detalle que hoy recuerda con especial cariño.

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El mensaje estuvo acompañado de varias imágenes familiares que el comunicador guarda como recuerdo de momentos compartidos con ella.

Abuelita del periodista Andrés Ramírez. (Instagram/Instagram)

Además, destacó las enseñanzas y valores que dejó en su vida, especialmente su ejemplo de fe, humildad y unión familiar.

Ramírez también recordó uno de los momentos más especiales que vivió junto a su abuelita y su hijo Gabriel, de apenas un año y medio.

Según relató, ella incluso adelantó la Navidad para que su bisnieto pudiera disfrutar de las luces y el ambiente familiar.

“Se nos fue de aquí y nos acompaña desde arriba”, expresó el periodista en su despedida.

La publicación generó decenas de mensajes de apoyo, cariño y solidaridad por parte de compañeros, seguidores y televidentes que acompañaron al comunicador en este difícil momento.