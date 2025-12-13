Repretel se deja a Gustavo “Tavo” Gamboa tras La dulce vida: a este programa va

Gustavo “Tavo” Gamboa se consolida como figura de Repretel tras el final de La dulce vida, hace una semana.

Tavo llegó al canal de La Uruca para presentar el reality de humor, que finalizó el pasado 5 de diciembre; pero el final del programa no cerró su ciclo en el 6. Viviana Calderón fue su compañera en La dulce vida.

Repretel dejó ver fichaje para Toros del 6 en este promocional

LEA MÁS: Así se despidió Viviana Calderón de Repretel tras su regreso la televisión

¿Para dónde va?

La televisora se dejó al expresentador de Teletica por un tiempo más, pues lo incorporó al elenco de Toros del 6.

El fichaje de Tavo se conoció en un promocional de esas transmisiones taurinas que el canal ya difunde. Gamboa también participará este sábado en la transmisión del Festival de la Luz de canal 6.

Además de Gamboa, en ese elenco aparecen Andrés Zamora (Padre Mix), Charlyn López, Roque Ramírez (con su personaje de Misael), Freddy Rojas (experto taurino), Katherinne González, Edson Picado y Gustavo Ramírez (imitadores y humoristas), Édgar Cartín (con su personaje de El Galán) y Norval Calvo.

Gustavo Gamboa llegó a Repretel para presentar La dulce vida, pero seguirá en la empresa por un tiempo más. Fotografía: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

LEA MÁS: (Video) Gustavo Gamboa tuvo un accidente de tránsito contra un motociclista y quedó muy preocupado

A pocos días del inicio

Toros del 6 inicia el 25 de diciembre y se alargará hasta el 4 de enero. Igual que el año pasado, la televisora transmitirá sus corridas desde Pedregal.