Así se despidió Viviana Calderón de Repretel tras su regreso la televisión

Viviana Calderón regresó a la televisión como presentadora de La dulce vida en Repretel. (redes/Facebook)

La presentadora Viviana Calderón cerró un capítulo muy especial en su carrera televisiva y lo hizo con un mensaje lleno de gratitud, nostalgia y pura emoción, luego de despedirse, oficialmente, del programa La dulce vida de Repretel.

Viviana compartió con sus seguidores que este viernes se bajó el telón de un proyecto que la marcó profundamente, no solo por el reto profesional, sino por lo que significó para ella volver a sentir el “rush” de un programa en vivo después de casi cuatro años alejada de cámaras, luces y audífonos llenos de indicaciones mientras todo pasa en cuestión de segundos.

La guapa presentadora dijo que más que un regreso, esta experiencia fue un reencuentro con su “primer amor televisivo”, justamente en el canal que la vio nacer y que le abrió las puertas por primera vez allá en el año 2000.

El viernes 5 de diciembre fue la final de La dulce vida de Repretel. (redes/Facebook)

Vivilú, como le dicen de cariño, debutó en el microprograma “Me lo dijo Adela” y después vino su participación en la serie “Los Popof”, el recordado “A todo dar” y luego “En contacto”, donde se ganó el cariño del público.

“Gracias Repretel por abrirme nuevamente las puertas”, escribió.

Muy agradecida

Viviana también aprovechó para agradecer a quienes hicieron posible este retorno tan bonito, como Norval Calvo, director del programa de humor.

“Gracias a nuestro director Norval Calvo por la invitación y la confianza, para participar de este espacio que sé que es tan importante para vos. Gracias a nuestra productora Diana Rosa por el respeto, la calidez humana, el profesionalismo con que llevaste el programa”, señaló.

Viviana Calderón compartió la conducción de La dulce vida junto con Edson Picado y Tavo Gamboa. (redes/Facebook)

También agradeció a todo el equipo detrás de cámaras, desde vestuario hasta el jefe de piso, por hacerla sentir espectacular en cada transmisión.

Además, tuvo palabras muy especiales para sus compañeros de animación, Gustavo “Tavo” Gamboa y Edson Picado, por la buena vibra que tuvieron en todo momento.

Asimismo, felicitó a los participantes de esta temporada por su valentía y la energía tan bonita que le aportaron al programa.

“Amé conocerlos”, escribió.

Viviana Calderón y Gustavo Gamboa juntos en La dulce vida de Repretel. (redes/Facebook)

Finalmente, Viviana agradeció a la audiencia por permitirle entrar nuevamente en sus casas y por acompañarla durante esta etapa que ella disfrutó al máximo.

“Espero haberles sacado una sonrisa en medio de tanto caos. ¡Nos vemos pronto! Gracias, gracias, gracias”, concluyó.

La presentadora se va llena de cariño y con el corazón contento, pero dejó claro que esto no es un adiós definitivo, sino un “hasta pronto”. Dejando claro que, posiblemente, pronto la veremos de nuevo en la pantalla.