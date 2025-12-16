Farándula

Rockeros, alisten la billetera: Dream Theater vuelve a Costa Rica

La banda estadounidense Dream Theater confirmó concierto en Costa Rica para el 2026

Por Silvia Núñez
Banda estadounidense Dream Theater
La banda estadounidense Dream Theater anunció que vendrá a Costa Rica en el 2026. (redes/Facebook)

La legendaria banda estadounidense de metal progresivo, Dream Theater, confirmó su regreso a Costa Rica para el 2026, noticia que ya tiene emocionados a los seguidores del género en el país.

Según información publicada por la página especializada en conciertos Backstage Magazine, el grupo se presentará el próximo 16 de abril, aunque por el momento no se ha revelado cuál será el recinto que albergará el show.

Este anuncio marca el esperado regreso de Dream Theater a suelo tico luego de más de una década de ausencia. La última vez que la agrupación visitó Costa Rica fue en el 2012, cuando ofrecieron un potente espectáculo en el Palacio de los Deportes, en Heredia, concierto que aún es recordado por muchos fanáticos como uno de los más memorables del metal en el país.

Aunque faltan detalles por confirmar, la sola noticia ya genera gran expectativa entre los seguidores de la banda, considerada una de las más influyentes del metal progresivo a nivel mundial.

Se espera que en los próximos meses se anuncien el lugar, precios y fechas de venta de entradas.

Dream Theaterconciertos 2026banda estadounidense Dream Theater
Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

