Rodrigo Lagunas fue el director musical de la temporada pasada de Nace una estrella. (Instagram)

Rodrigo Lagunas está que no se cambia por nadie porque solo cosas buenas le están pasando últimamente.

El exdirector de la banda musical del programa Nace una estrella contó que este 2024 inició con el pie derecho porque en tan solo estos primeros tres meses ha logrado mucho a nivel personal y profesional.

“Este 2024 he arrancado con nuevos proyectos musicales, compré carrito para uber, con el mejor chofer posible, ya casito compra de departamento nuevo en mi condominio favorito del mundo. De evento en evento tratando de entrenar a diario y amando a mis 2 bebés gatunos más que nunca. Agradezco cada pasito. Lo más chiva de todo, viene mucha música original nueva.

“Nunca se rindan, ¡sí se puede! Siempre al frente con todos sus sueños”, recalcó en su publicación en Instagram.

Lo que no contó es cómo le va en el amor este año, pues se rumoró que tuvo un romance con Luciana “Lula” Prada, la hija menor de doña Paula Picado (una de las propietarias de Teletica), pero al parecer la relación no prosperó y sigue solterito, pero no sabemos si a la orden.