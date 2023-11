¿Rodrigo Lagunas tiene un romance con una de las herederas de Teletica? Esto responde el cantante

Rodrigo Lagunas está muy feliz y concentrado en su trabajo en Nace una estrella.

Rodrigo Lagunas está viviendo uno de los momentos más importantes de su carrera artística, como director musical de la banda de Nace una estrella de Teletica.

Paralelo a la gran felicidad que tiene el atractivo músico, de 32 años de edad, un rumor se comenzó a esparcir por los pasillos de canal 7.

Según dicen en la televisora del trencito, al cantante chileno-costarricense se le ha visto muy cerquita de Luciana “Lula” Prada, la hija menor de doña Paula Picado (una de las propietarias de Teletica), con una actitud algo conquistadora.

A las “malas lenguas”, el acercamiento entre Rodri y Lula les huele más a romance que a otra cosa. ¿Qué dice Lagunas sobre eso?

La Teja aprovechó una entrevista que le hizo al galán hace unos días para consultarle si entre él y Lula había algo y, aunque no evadió la pregunta, tampoco aclaró lo que dicen los chismes de pasillos.

“Prefiero no hacer comentarios acerca de mi vida privada”, dijo Lagunas, quien es un viejo conocido de Teletica debido a su carrera musical y a su participación en proyectos como Tu cara me suena (en el 2021) y Nace una estrella (2023).

Precisamente es debido al concurso de canto de canal 7 que Rodri ha tenido que estar más cerca de Lula, quien se involucra mucho en temas de producción e incluso fue parte del panel de jurados de la primera ronda de audiciones que hizo el programa en junio, en el estadio Nacional.

Luciana Prada es la simpática y guapa hija menor de doña Paula Picado. (Instagram)

Lagunas sí confirmó a La Teja que él está soltero y que, por el momento, está muy enfocado en todos los proyectos que vienen tras finalizar Nace una estrella este domingo 19 de noviembre.

Uno de esos proyectos que mencionó es el lanzamiento de seis canciones originales, las cuales presentará aprovechando el furor que ha tenido esta sexta temporada del concurso de canto.

No es la primera ocasión en que a Rodrigo se le vincula con alguien de canal 7. A mediados de julio, María Fernanda León tuvo que desmentir que entre ella y el galán hubiera algo más que una gran amistad.

“En realidad yo nunca hago esto, pero me parece necesario para que no vaya más allá. Rodrigo y yo somos muy buenos amigos. No somos pareja. Nos conocemos de hace muchisisisimos años, nos queremos montones, pero no, no somos pareja. Somos amigos, nos queremos muchísimo, eso sí es verdad, pero de ahí en fuera no tenemos más que una amistad muy linda”, afirmó Fer en aquel momento.