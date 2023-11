Rodrigo Lagunas aprovechará furor de Nace una estrella y hará esto tras final del programa

Rodrigo Lagunas es el director musical de la banda de Nace una estrella. (Instagram)

El telón de la sexta temporada de Nace una estrella caerá este domingo 19 de noviembre y tras ello, Rodrigo Lagunas, ya sabe qué hará una vez finalice el concurso de canto de canal 7.

Lagunas es el director musical de la banda que este año acompañó con música en vivo a los 17 participantes que tuvo el programa.

Fue el mismo chileno-costarricense quien le propuso a Teletica Formatos formar una orquesta para que los participantes tuvieran música en vivo en sus presentaciones y una experiencia más cercana a la realidad de un artista de la música.

Teletica vio con muy buenos ojos la idea de Lagunas, quien ahora “se guindará” del gran éxito de Nace una estrella 6 para potenciar su carrera musical y mostrar más de sus cualidades artísticas.

De esa manera lo mencionó Rodri, de 32 años, en una reciente entrevista que dio a La Teja, en la que también habló de lo piropeado que es él gracias a los dotes de galán que tiene.

“Apenas termine el programa voy a hacer el lanzamiento de un montón de canciones. Tengo que aprovechar este momento para que la gente escuche mi música original”, contó él en medio del corre corre que han sido estos últimos meses de trabajo.

En total, Lagunas lanzará seis canciones que tenía listas pero que no había encontrado la oportunidad idónea para lanzarlas, hasta ahora.

Según comentó, las canciones cerrarán el ciclo de un disco en el que trabajó; todas son originales y escritas por él. “Ya están grabadas y voy a aprovechar este momento para hacerlo (el lanzamiento de cada pieza)”, destacó.

De las seis canciones, una ya revolcó sentimientos el sábado 4 de noviembre en el Anfiteatro Coca-Cola del Parque Viva, en La Guácima de Alajuela, cuando los participantes de Nace una estrella se presentaron como teloneros del concierto de Ricardo Montaner.

A esa ocasión Rodrigo le sacó punta y presentó, por todo lo alto, “El juego”, una pieza que es del 2021 y que puso en evidencia el tono que traerán los lanzamientos inéditos que tiene previstos.

“Eso es lo mío: el amor, el romance y las baladas”, comentó Lagunas.

El lanzamiento de esas canciones lo hará en medio de la apretada agenda de trabajo que tiene para el mes de diciembre, cosecha también de su talento y la gran exposición que recibió este en televisión nacional.

“Hay un gran empuje (tras Nace una estrella) en general a mi carrera y la carrera de todos nosotros que estamos en la banda. Hemos hecho un buen trabajo y estoy contento con eso. Estoy repleto de eventos y con ganas de hacer alguna actividad pública en medio de los eventos privados de fin de año. Tengo mucho trabajo”, comentó el guapetón.

En cuanto a la banda que conformó y dirigió para Nace una estrella, adelantó que su idea es que continúe y sugirió su compromiso para eso.

“Por el momento, a nivel de la banda (de Nace una estrella) nosotros superanuentes a seguir trabajando porque ha sido un brete superlindo y vamos a ver en qué podemos meter a la banda”, dijo.

Rodrigo Lagunas dice que ser director musical de la banda de Nace una estrella es un sueño hecho realidad.

El guapo de Nace una estrella

Nace una estrella también volvió a Lagunas blanco de piropos y halagos de más de uno, a quien el músico le robó una respiración profunda por lo atractivo que es.

Eso mismo lo había vivido él en el 2021 cuando integró Tu cara me suena, y lo viene reviviendo en las últimas semanas, pero el día del concierto de Montaner más de una (y uno) suspiró cuando vio a Rodri en vivo y a todo color.

Aunque lo agradece, Lagunas dijo que eso es secundario para él, pues su único sueño es que sea su música la que “engatuse” a las personas.

“Me siento superhonrado todo el tiempo de que se me piropee. Es algo superbonito y superlindo y lo tomo con mucha humildad. Nunca me creo guapo ni mucho menos. El ‘¡Qué guapo!’ no es primario para mí, ni tampoco me la creo con eso porque para gustos los colores y sabores”, señaló.

Rodrigo Lagunas es un roba suspiros. (Instagram)

Rodrigo Lagunas consideró que la oportunidad que vivió este 2023 como músico representa la realidad de un gran sueño que tenía y por el que la pulseó hasta lograrlo.

“Esta fue una oportunidad increíble y muy grande. Es un trabajo soñado, realmente, para cualquier músico. Considero que he sido muy privilegiado al haber propuesto el proyecto y que me lo hayan aceptado, es un sueño hecho realidad porque no se me ocurre nada más retador para mí que este proyecto y tenía ganas de que fuera así de retador, de interesante, de grande y de sentir esa adrenalina de la presión de estar en vivo. Es una magia vacilona”, concluyó.

Rodrigo Lagunas participó en el 2021 en Tu cara me suena. (Cortesía Teletica Formatos)

