Rolando Fonseca confesó que su esposa lo mantuvo un año tras quedarse sin trabajo

Rolando Fonseca, exjugador de la Selección Nacional, estuvo de invitado en Los Gordos Podcasts. (redes/Instagram)

El exjugador y goleador histórico de la Selección Nacional, Rolando Fonseca, dejó a más de uno sorprendio con la revelación que hizo en Los Gordos Podcast, de Toledo.

El exdelantero no solo habló de fútbol, sino que también tocó temas familiares o personales, y uno de los momentos más duros que vivió en su matrimonio y el enorme papel que jugó su esposa para sacarlo adelante.

Rolo contó que, en una etapa complicada de su vida, cuando se quedó sin trabajo y sentía que el mundo se le venía encima, fue su esposa quien se puso la 10.

“Mi mejor contrato ha sido mi familia”, dijo con voz firme. Y luego soltó la frase que más impactó: “Mi señora me mantuvo un año”.

El exseleccionado, de 52 años, recordó cómo ella, sin pensarlo dos veces, lo animó cuando una vez se quedó sin trabajo.

“Papi, no pasa nada, yo me pongo la chaqueta”, dijo Fonseca que le dijo su esposa Gabriela Lépiz.

“Si usted me ha mantenido 26 años, ¿cómo yo no lo voy a mantener un año o dos o tres? Si ya usted lo hizo por mí”, agregó, dejando claro que la lealtad también se juega fuera de la cancha y dentro del hogar.

Rolando Fonseca está casado con Gabriela Lépiz y tuvieron dos hijos, que ya los hicieron abuelos. (ADRIAN SOTO)

Fonseca aprovechó también para mandar un mensajito a los hombres que andan escogiendo pareja sin pensar mucho.

“Ahí viene la parte de nosotros los hombres: saber escoger. ¿Qué quiere usted, una guerrera o una aventurera? La guerrera se pone las botas en el momento adecuado, en la adversidad”, recalcó.

Las palabras del exdelantero dejaron ver que, detrás del ídolo, hay un hombre agradecido, consciente y orgulloso de la mujer que tiene a su lado. Ese sí es el verdadero golazo de su vida.