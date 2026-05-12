Salen nuevos testimonios que sacuden el caso de Michael Jackson al revelarse supuestos abusos ocultos por años

Un nuevo documental revive denuncias contra Michael Jackson. (AFP /AFP)

El nombre de Michael Jackson vuelve a estar en el ojo del huracán tras la aparición de nuevos testimonios que han dejado a más de uno con la boca abierta.

LEA MÁS: ¿Qué pasó con los animales exóticos de Michael Jackson? Así viven años después de Neverland

Se trata de un documental en el que varios miembros de la familia Casciodecidieron hablar públicamente sobre la relación que tuvieron con el artista durante su niñez, la cual, según ellos, estuvo marcada por manipulación, privilegios y situaciones muy delicadas.

LEA MÁS: Viuda del hermano de Omar Cascante denuncia lo que pasó horas antes del fallecimiento de su esposo

De acuerdo con información publicada por Infobae, los testimonios relatan cómo, durante años, el cantante los integró a su círculo más cercano, llevándolos a viajes, giras y rodeándolos de lujos que generaron una fuerte confianza tanto en los menores como en sus padres.

Una relación que empezó como un sueño

La familia Cascio asegura que vivió una relación marcada por manipulación. (Archivo/Archivo)

Todo se habría iniciado en los años 80, cuando el artista conoció a la familia en Estados Unidos. Con el paso del tiempo, la cercanía creció al punto de que los menores compartían constantemente con él, en actividades privadas y viajes exclusivos.

Según los relatos, ese entorno de privilegios hizo que la relación pareciera segura, pero con el tiempo, aseguran que la situación tomó otro rumbo.

Testimonios que estremecen

Ya en su vida adulta, varios de los hermanos decidieron contar su versión y señalar que, detrás de esa relación, existieron situaciones de manipulación psicológica y conductas inapropiadas.

Los testimonios describen cómo el artista habría generado un vínculo emocional muy fuerte con ellos, utilizando frases de cercanía y confianza para mantenerlos bajo su control.

Además, aseguran que aparentemente existía presión para guardar silencio, lo que provocó que cada uno viviera la situación de forma aislada durante años.

Las secuelas que dejaron los hechos

Los integrantes de la familia también explicaron que todo esto dejó consecuencias importantes en su vida adulta, especialmente a nivel emocional.

Hablan de ansiedad, dificultades para confiar en otras personas y un proceso largo para poder reconocer lo que, según ellos, vivieron en su infancia.

Un caso que sigue generando polémica

El caso de Michael Jackson no es nuevo; a lo largo de su carrera enfrentó múltiples acusaciones, algunas de las cuales llegaron a procesos judiciales, donde el artista siempre negó los señalamientos.

Sin embargo, estos nuevos testimonios vuelven a poner el tema sobre la mesa, justo en momentos en que su figura ha vuelto a ganar atención mediática.

Hoy, quienes participaron en el documental aseguran que contar su historia es una forma de buscar justicia y cerrar un capítulo que, según dicen, marcó sus vidas para siempre.