Sarita Barboza cuenta los días para vivir su sueño: la fiesta de los 15 años

Sarita Barboza dejará las botas y el sombrero para convertirse en una princesa de Disney. (JOHN DURAN/John Durán)

Sarita Barboza anda más ilusionada que nunca y mucho más ansiosa y nerviosa que en la gran final de Nace una estrella que terminó ganando en el 2021.

La cantante está deseando que se pasen los días rápido porque muy pronto vivirá su propio cuento de princesas, el que lleva años añorando.

La tierna niña que ganó a sus 11 años la quinta temporada del programa de canto de Teletica ya creció y este sábado 19 de julio cumplirá 15 años.

Desde chiquitica soñaba con que llegara este día porque su mayor anhelo es vestirse y sentirse como una princesa de Disney y por fin su deseo se cumplirá.

Su personaje favorito es Rapunzel y gracias al apoyo de sus padres y sus dos hermanos el propio día de su cumpleaños tendrá su ansiada fiesta con esta temática, en la que el color morado será el que reinará.

“Estoy contando los días para la fiesta. Desde muy chiquitita yo quería sentirme como una princesa y mis papás me dijeron: ‘si le hacemos la fiesta, ¿cómo quiere que se la hagamos?, porque es una fiesta que solo va a pasar una vez y tiene que aprovecharla y vivirla’. Yo les dije que me quería sentir como una princesa, como Rapunzel y que quería mi vestido moradito”, mencionó.

Sara Mariangel Barboza, vecina de Guadalupe, participó a sus 10 años en Nace una estrella 2021, concurso que terminó ganando. (Cortesía)

Precisamente, la escogencia del vestido de sus 15 era algo que la tenía muy emocionada porque sabe que es uno de los principales detalles para sentirse como en un cuento de hadas.

Su mamá, Evelyn Gómez Salas, y una tía son las únicas que lo han visto, pues según detalló, ese día quiere sorprender a su papá, Eddie Barboza Peña, y a sus hermanos cuando ya esté lista y maquillada.

“Es morado y pomposo en la parte de abajo, exactamente como lo quería. Mis tías y mi mamá me ayudaron a escogerlo y va a ser sorpresa para todos, hasta para mi papá y mis hermanos, que no saben cómo es”, reveló muy feliz.

Sin chambelán

Desde hace meses también buscó asesoría con una maquillista para ver cómo se arreglará para su gran día, así como los zapatitos de tacón que su papito le pondrá luego de bailar juntos el tradicional vals.

La celebración será bien tradicional, solo que habrá algunos detalles que harán la diferencia de otras fiestas de 15 años, una de ellas es que no tendrá chambelán; es decir, no ingresará acompañada de un amigo especial, pues aún no tiene novio.

Sara Barboza ganó la categoría infantil de Nace una estrella en la quinta temporada.

Sarita tiene tan bien organizado cada detalle que hasta el código de vestimenta para sus invitados está listo: sus tías y tíos irán de champán, sus primas de amarillo y sus primos de beige.

“Yo voy de morado, obvio, y en la invitación puse bien clarito que nadie más podía ir de esos colores”, dijo muy feliz.

El pachangón, al que fueron invitadas 115 personas, será en un salón ubicado entre San Antonio de Coronado y La Trinidad de Moravia.

Buena música y cariñitos económicos

Y como amante de la buena música, ese es otro detalle que tiene muy bien organizado, pues ya le pasó al Dj que contraron una lista de las canciones que quiere que ponga porque son sus favoritas.

Con mucho esfuerzo sus papás y hermanos le organizaron su fiesta de 15 años. (cortesía/Cortesía)

Eso sí, la estudiante de noveno año del Colegio de Señoritas hará una pequeña excepción porque aunque no le gusta el reguetón sabe que igual tendrán que poner un rato para que sus invitados más jóvenes se tiren a pista.

“A mí las personas me dicen, pero es que usted suena chiquita, supongo que escuchan canciones de ahorita, pero es que a mí no me gustan. Yo prefiero escuchar boleros, escuchar baladas románticas, escuchar Luis Miguel, escuchar Julio Jaramillo y así, o me dicen que de seguro me gusta Taylor Swift, pero no”, aclaró.

Sarita se crió cantando junto a su papá y hermanos, con los que tiene un grupo musical llamado Sarita y la Dinastía, y lo menos que quiere es cantar el día de la fiesta; sin embargo, puede que a la hora de la hora termine serenateando a sus invitados.

Una de los famositicos que está más que confirmado que llegará es Jecsinior Jara, con el que acaba de grabar un tema de su autoría llamado “En mi mente” y puede que se la cante a sus familiares, pues cuando la escribió se inspiró en su abuelita materna ya fallecida.

Otra particularidad de su fiesta de 15 es que, según contó su papá, harán un baile del billete, que es muy tradicional en las bodas, porque Sarita quiere un celular nuevo, “porque el suyo se le queda pegado”, y con eso podría ayudarse a comprarse uno.

Desde que era un niña Sarita Barboza soñaba con su fiesta de los 15 para verse como una princesa de Disney. (cortesía/Cortesía)

Además, en la entrada colocarán una pequeña caja, que ella misma decoró, para los que quieran darle un presente económico como regalo.

“Yo estoy contando los días, estoy muy emocionada, nada más espero sentirme como una princesa y disfrutarlo al máximo. Además, yo soy la unica hija mujer entonces mis papás y hermanos también están muy ilusionados y contentos por mí”, dijo la joven cantante.

