¡Se lo tenía muy guardadito! La exreina Adriana Moya sacudió las redes con una inesperada noticia

Adriana Moya fue una de las finalistas del Miss Universo 2020, cuando lo transmitía Teletica. (Instagram)

La modelo Adriana Moya, quien en su momento fue una de las grandes favoritas para ganar la corona de Miss Costa Rica, atraviesa hoy una etapa completamente distinta y llena de amor, pues está esperando a su primer hijo.

La noticia la dio a conocer este fin de semana por medio de su cuenta de Instagram, donde compartió una fotografía en la que se le aprecia un vientre ya bastante abultado, señal de que el embarazo está avanzado.

Junto a la imagen, Moya publicó un profundo y poético mensaje que dejó ver la conexión emocional y espiritual que vive con esta nueva etapa.

“Recibo y sostengo la vida en todas sus formas, con el corazón abierto y devoción”, escribió la modelo, quien también se describió como agua, tierra, fuego y aire, elementos que, según sus palabras, permiten que la vida exista, crezca y se transforme.

Adriana Moya, exmodelo y exparticipante de Miss Costa Rica, anunció que está embarazada. (redes/Instagram)

El anuncio llega tiempo después de que Adriana confirmara su retiro definitivo de los certámenes de belleza, dejando atrás el sueño de una corona para dar paso a un propósito más íntimo y personal.

Hoy, lejos de pasarelas y concursos, la modelo se muestra plena y conectada con la maternidad. Muchas de sus amigas modelos se mostraron sorprendidas al saber que pronto será mamá; es decir, se lo tenía muy calladito.