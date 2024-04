Excandidata del Miss Costa Rica hizo rudísima confesión

La modelo Adriana Moya sorprendió este miércoles al contar, públicamente, que abusaron sexualmente de ella cuando era niña.

Moya fue candidata del Miss Costa Rica 2020, pero a pocos días de la gran final renunció al concurso de belleza. Previamente, había participado en el Miss University World y el Miss Intercontinental, en el 2018.

En Instagram, Adri se sinceró de la situación que vivió para hacer conciencia entre personas que hayan sido víctimas de algo así, sobre la importancia de “trabajar” el tema en cada uno.

“Hace, aproximadamente, dos años reconocí que había tenido un abuso sexual de niña que no recordaba y con el que había vivido 27 años de mi vida con mi sexualidad bloqueada, eligiendo parejas con patrones similares a los de la persona que me abusó, con una idea de sexualidad completamente errónea, al igual que del amor y del placer. Sobreviviendo con miedos y bloqueos en general. Cuando me di cuenta que había construido mi vida a través de los años, a partir de ese pequeño momento que viví de niña, recuerdo la importancia de haberlo trabajado”, dijo la guapa en un video.

Según recuerda, aquel terrible instante se dio cuando tenía entre cuatro y cinco años, una edad, en la que aún no tenía la capacidad de entender lo que sucedía y el por qué.

“Una niña no tiene la capacidad de entender lo que está sucediendo y mi niña de cuatro o cinco años entendía esa acción como una acción de amor, todo en mi cerebro se desconfiguró y durante toda mi vida busqué el amor en la agresión”, continuó su relato.

Modelo hace dura revelación

Debido a eso, ella creció pensando que la sexualidad era un tema de culpa, de miedo, de vergüenza y de lo que se tenía que proteger.

Adriana es arquitecta de profesión y su relato tiene varios mensajes de solidaridad tras la dura revelación.

El video, la guapa lo compartió en su Instagram personal y en el de Mujer Metanoia, una escuela de vida para mujeres del que ella es cofundadora.

