Modelo anuncia que se retira de los certámenes y que no le interesa el nuevo Miss Costa Rica

La modelo Adriana Moya siempre soñó con ganar la corona de Miss Costa Rica; sin embargo, ese deseo ya se esfumó y anunció que se retira de los certámenes de belleza.

Ella ganó popularidad al quedar entre las 10 finalistas del Miss Costa Rica 2020 y renunciar a pocos días de la gran final, tras denunciar que supuestamente hubo cierto favoritismo por parte de la organización hacia una de las modelos.

Adriana era una de las favoritas de los expertos en concursos de belleza, por ser una de las más preparadas, para representar al país en el Miss Universo, pero en un video que compartió la noche del lunes en su cuenta de Instagram, dijo que ya no comparte la idea de ser una “princesa”.

Algunos expertos hasta pensaron que este año sí se inscribiría tras cambiar de manos la organización del concurso (ahora llamado Miss Universe Costa Rica), pero ya ese sueño quedó en el pasado para ella.

“Tomé la decisión de no entrar a Miss Costa Rica. En realidad nunca fue un tema de decisión porque en mi corazón siempre sentí que era algo que no tenía que hacer. Disfruté muchísimo los certámenes de belleza, lo digo con toda la convicción y toda la humildad del mundo, fui de las mejores misses que han habido en Costa Rica, trabajé muchísimo para eso y no lo digo desde el ego que soy la mejor sino que me esforcé mucho por eso, porque me movía, ese era el propósito de mi alma en ese momento, era lo que yo sentía y quería hacer; sin embargo, ya no es así”, dijo.

La modelo aseguró que ahora los concursos “no me mueven, no me inspiran” y que ya no comparte “ser una muñequita buena que se queda calladita y hace lo que le dice un grupo de personas”.

Además, asegura que ya no comparte la idea de que las mujeres tiene que tener cierto estereotipo de cuerpo para encajar y que ahora ama y respeta su cuerpo de otra manera.

“Ya no comparto el no poder ser natural, el no poder salir a la calle así sin maquillaje, ya no comparto el tener que ser una princesa y no poder decir nunca una mala palabra o no poder sentarme con las piernas abiertas, simplemente ya no comparto muchas cosas que los certámenes de belleza divulgan”, agregó.

Moya es arquitecta de profesión y representó al país en el Miss University World en Corea del Sur y el Miss Intercontinental en Filipinas, en el 2018.

Las inscripciones para el Miss Universe Costa Rica 2024 se mantienen abiertas hasta este 7 de abril, según anunció recientemente el canal ¡Opa!, nuevo encargado de enviar a la modelo tica que representará al país en el Miss Universo que será en México.