¡Se prendió esto! Neymar reconoce su infidelidad y se disculpa con su pareja

Neymar reconoció el error y le pidió disculpas a su novia. (Tomada de Instagram)

Neymar, futbolista del París Saint-Germain, dejó impactados a sus seguidores luego de la enorme confesión que hizo en sus redes sociales al pedirle perdón a su pareja por una infidelidad.

Hace unos días se hablaba de una supuesta cláusula entre el jugador y Bruna Biancardi, con quien espera un hijo, para que este le pudiera “poner los cuernos”.

Según el medio Em Off, ahora el jugador le hace frente a la situación, ya que el pasado domingo salió a la luz que el brasileño no era fiel.

Fue por eso que el futbolista, a través de su cuenta de Instagram, compartió una foto acompañada de un texto donde confiesa arrepentimiento por sus actos.

“Bru. Hago esto por ti y tu familia. Justificando lo injusto. No era necesario. Pero te necesito en nuestra vida. Vi lo mucho que estuviste expuesta, cuánto sufriste a través de todo esto y cuánto quieres estar a mi lado. Y yo justo a tu lado. Lo he logrado. Me equivoqué con ustedes”, comienza el texto.

En las líneas que escribe el brasileño asume los errores que comete y confirma que la madre de su hijo es el gran amor de su vida.

“Me arriesgo a decir que fallo todos los días, dentro y fuera del campo. Solo yo resuelvo mis errores en mi vida personal en casa, en mi intimidad, con mi familia y amigos... Todo esto golpeó a una de las personas más especiales en mi vida. La mujer que soñé a mi lado, madre de mi hijo. Ha golpeado a su familia, que hoy es mi familia. Alcancé tu intimidad en un momento tan especial que es la maternidad”, escribió.

El jugador confesó que anteriormente ha pedido disculpas por no hacer las cosas de la manera correcta, pero confiesa que entiende que la exposición a la que están siendo sometidos no es justa para la muchacha.

“Ya me he disculpado por mis errores, por la exposición innecesaria, pero me siento obligado a reafirmar esto públicamente. Si un asunto privado se ha vuelto público, la disculpa tiene que ser pública”, comentó.

El delantero además detalló que no podía imaginarse un día sin su pareja.

“Nuestro propósito prevalecerá, nuestro amor por nuestro bebé ganará, nuestro amor por el otro nos fortalecerá. Todos los caminos de nosotros. Te quiero”, finalizó.

Según el medio de comunicación El Mundo, esta bronca se dio después de que salieran los rumores y especulaciones de que una influencer llamada Fernanda Campos afirmará haber mantenido una relación con el carioca en vísperas de San Valentín.