¿Se resfrió? Periodista de Noticias Repretel nos cuenta cómo amaneció después de semejante empapada que se llevó en vivo

A Génesis Castillo, periodista de Noticias Repretel, le tocó la cobertura de los desfiles del 15 de setiembre en San Pedro de Montes de Oca. (cortesía/Cortesía)

La periodista Génesis Castillo fue noticia este 15 de setiembre al protagonizar un pacho en el noticiero de Repretel.

Ella estaba cubriendo los desfiles en San Pedro de Montes de Oca cuando se vino un torrencial aguacero justo cuando estaba en plena transmisión en vivo.

“Estoy empapada”. “Tengo mucho frío”, fueron algunas de las frases que dijo ella antes de salirse de la toma corriendo.

A pesar de la gran mojada que se pegó, llegó este martes como si nada al canal, pues afortundamente amaneció muy bien de salud y sin síntomas de gripe.

La pezeteña nos contó que en la noche llegó a su casa a tomarse unas pastillas para evitar el resfrío y que se puso hasta medidas para dormir calientita.

“Hoy trabajé normal. De hecho, fue muy vacilón porque cuando andaba reporteando varias personas me dijeron que cómo había amanecido”, dijo entre risas.

Génesis Castillo, de Noticias Repretel, contó cómo amaneció de salud

De hecho, su compañero Rafa Pérez, presentador de Giros, evidenció en sus redes que la macha llegó como si nada a Repretel y ya con su cabello seco, luego de verla tan mojada el día anterior.

Melissa Durán no aguantaba la risa de ver a su compañera Génesis Castillo toda mojada durante la transmisión de Noticias Repretel. (Captura de video/Captura de video)

Génesis nos contó este lunes que la lluvia se vino de un pronto a otro y que tanto la capa como la sombrilla la tenían en el carro, que estaba como a 200 metros de distancia, y que como estaban en vivo no podían hacer nada para evitar mojarse.