Sergio González confesó que hay un antojo tico que no logra superar en Rusia

Sergio González es el periodista tico que trabaja en un noticiero en Rusia. (redes/Instagram)

El periodista Sergio González compartió algunos detalles de cómo ha cambiado su vida desde que se fue a trabajar a Rusia hace seis meses.

El presentador decidió responder algunas inquietudes de sus seguidores y, entre las consultas que recibió, estaba qué echa de menos de Costa Rica. Aunque muchos podrían pensar que la respuesta sería únicamente su familia, el comunicador sorprendió al mencionar algo mucho más específico.

“Muchas cosas. Mi gente, algunas rutinas. Yo con comida no, pero el mango, el mango sí lo extraño muchísimo, porque aquí el mango es muy diferente”, contó.

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González explicó que, en cuanto a su alimentación, no ha cambiado mucho porque suele ser bastante rutinario con sus comidas y muchos de los productos se consiguen por igual.

Otra de las respuestas que llamó a atención estuvo relacionada con su trabajo, pues le consultaron qué tan diferente es el estar en un medio internacional.

Sergio González contó cómo es trabajar en un medio internacional

El alajuelense confesó una de las principales diferencias son los horarios, pues ahí se trabaja seguido para después descansar unos días.

“Estoy en una jornada 7/7, es decir, estoy trabajando de lunes a lunes”, explicó.

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También le preguntaron qué se necesita para salir con él y de inmediato respondió: “Lo primero es estar de este lado del mundo porque lo veo complicado”, para después dejar claro que sigue soltero.