Farándula

Sergio González confesó que hay un antojo tico que no logra superar en Rusia

Sergio González lleva seis meses trabajando en un noticiero en Rusia

EscucharEscuchar
Por Silvia Núñez
Sergio González, periodista tico en Rusia
Sergio González es el periodista tico que trabaja en un noticiero en Rusia. (redes/Instagram)

El periodista Sergio González compartió algunos detalles de cómo ha cambiado su vida desde que se fue a trabajar a Rusia hace seis meses.

El presentador decidió responder algunas inquietudes de sus seguidores y, entre las consultas que recibió, estaba qué echa de menos de Costa Rica. Aunque muchos podrían pensar que la respuesta sería únicamente su familia, el comunicador sorprendió al mencionar algo mucho más específico.

“Muchas cosas. Mi gente, algunas rutinas. Yo con comida no, pero el mango, el mango sí lo extraño muchísimo, porque aquí el mango es muy diferente”, contó.

LEA MÁS: Sergio González se conmueve en un día muy especial y confiesa lo más duro de vivir en Rusia

González explicó que, en cuanto a su alimentación, no ha cambiado mucho porque suele ser bastante rutinario con sus comidas y muchos de los productos se consiguen por igual.

Otra de las respuestas que llamó a atención estuvo relacionada con su trabajo, pues le consultaron qué tan diferente es el estar en un medio internacional.

Sergio González contó cómo es trabajar en un medio internacional

El alajuelense confesó una de las principales diferencias son los horarios, pues ahí se trabaja seguido para después descansar unos días.

“Estoy en una jornada 7/7, es decir, estoy trabajando de lunes a lunes”, explicó.

LEA MÁS: Periodista Sergio González reacciona desde Rusia a los cambios en Multimedios: “Es un día triste”

También le preguntaron qué se necesita para salir con él y de inmediato respondió: “Lo primero es estar de este lado del mundo porque lo veo complicado”, para después dejar claro que sigue soltero.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Sergio GonzálezRusiaSergio González Multimediosperiodista tico Rusia
Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.